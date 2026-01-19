Negyedik a magyar férfi váltó

A magyar csapat nem tudott a megszokott összeállításában jégre lépni a fináléban, mivel délelőtt a reményfutamokban agyrázkódást szenvedett a milánói olimpiára készülő Tiborcz Dániel, így megszokott társai, Moon Wonjun és Nógrádi Bence mellett mindkét fiatal, a negyed- és elődöntőben is csapattag Granasztói Ádám, továbbá Csizmadia Márk is szerepelt a négyesben.

A magyarok eleinte a harmadik helyen kezdték meg a körözést az olaszok és a lengyelek mögött, de a hollandok előtt. Az 5000 méteres táv egyharmadánál a hazai közönség biztatását élvező holland csapat egy kör alatt az élre tört, de az olaszok ezt nem hagyták annyiban, visszavették a vezetést. A magyar kvartett egy ideig még tartotta a lépést a riválisokkal, azonban egy rosszabbul sikerült váltásnál kissé lemaradt, innen pedig már nem tudott felzárkózni. A két favorit csapat olyan öldöklő tempót kezdett diktálni, melyet már a lengyelek sem bírtak. A végén a hollandok mindent megtettek az előzésért, de az olaszok minden támadást visszaverve megszerezték az aranyérmet. Harmadikként a lengyelek, negyedikként a magyarok értek célba.

A hollandiai Tilburgban ezzel a számmal befejeződött Eb-n a magyarok két bronzéremmel folytatták a 2006-ban kezdődött medálszerző sorozatukat a sportág kontinensviadalain: a női és vegyes váltó egyaránt harmadik lett.

Eredmények: 5000 méteres férfi váltó: 1. Olaszország (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli) 6:47.817 perc 2. Hollandia (Itzhak Laat, Frisco Emons, Jens van 't Wout, Teun Boer) 6:48.185 3. Lengyelország (Felix Pigeon, Michal Niewinski, Diane Sellier, Lukasz Kuczynski) 6:51.085 4. MAGYARORSZÁG (Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Granasztói Ádám, Csizmadia Márk) 6:53.321

Moon negyedik lett 1000 méteren

Moon Wonjun negyedik helyen végzett vasárnap 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán.

Az FTC dél-koreai születésű sportolója a parádés negyeddöntő után hasonlóan remekül korcsolyázott az elődöntőben is. A táv elején szokás szerint a mezőny végén helyezkedett, ám ezúttal nem kellett mindenkit megelőznie, mert a brit Niall Treacy kilökte a címvédő olasz Pietro Sighelt, így a magyar versenyző rögtön a harmadik pozícióban találta magát. A hajrában aztán Moonnak semmiféle gondot nem okozott a török Muhammed Bozdag megelőzése, azaz "habkönnyen" lépett a fináléba, amelyben a továbbjuttatások miatt heten szerepeltek.

A döntőben Moon a népesebb mezőny miatt próbált előrébb helyezkedni, de lassacskán visszacsúszott a hatodik helyre, amikor pedig a megszokott ritmusváltásával előretört volna, akkor egy kisebb ütközés miatt kisodródott. Ennek ellenére maradt esélye az éremszerzésre, mert az állandó csatározások nyomán a következő kanyarban hárman is kicsúsztak, azonban a hátralévő két kör már kevés volt ahhoz, hogy az 1500 méteren ötödik magyar versenyző előzzön és feljebb lépjen a negyedik helyről. Az aranyérmet a holland közönség örömére Jens van 't Wout szerezte meg, aki így mindhárom egyéni távon diadalmaskodott.

A nők 500 méteres negyeddöntőjében Bácskai Sára Luca és a milánói olimpiára készülő Végi Diána Laura azonos futamban szerepelt, de a biztos továbbjutást jelentő első két hely sorsába nem tudtak beleszólni, egymással harcoltak a harmadik pozícióért, melyet egy szép előzéssel Bácskai szerzett meg, az ideje pedig elég gyorsnak bizonyult az elődöntőhöz. Somogyi Barbarának is minden esélye megvolt a legjobb tízbe kerülésre, ugyanis futamában hatalmasat esett az olasz Martina Valcepina, akit hordágyon vittek le a jégről. Az újraindításnál így már a kettes pozícióból indult a magyar versenyző, aki körökön át nagyszerűen verte vissza Katarina Buric támadását, azonban a horvát ellenfelének jobban sikerült a láb betolása a célvonalnál, így 22 ezreddel megszerezte a továbbjutást érő második helyet, Somogyi viszont harmadikként kiesett.

Vasárnap még a nők a legrövidebb egyéni távon versenyeznek, majd a kontinensviadal a férfi váltók éremfutamával zárul.