Nagy csatában kikapott a szerbektől a magyar csapat

Jansik Szilárd (b) és a szerb Milos Cuk a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án.

Az immáron elődöntős szerbek ezzel továbbra is veretlenek, amikor a fővárosukban ugranak medencébe kontinensviadalon, mérlegük 19-0.

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.

swA két csapat legutóbbi egymás elleni összecsapása emlékezetesre sikerült, tavaly nyáron, a szingapúri világbajnokság elődöntőjében 19-18-ra nyertek a magyarok.

A 15 fős keretből ezúttal Tátrai Dávid maradt ki, a kapu előtt pedig Vogel Soma tempózott, aki a vb-t csípősérülése miatt kihagyta.

A kezdésre szinte teljesen megtelt a Belgrád Arena, azaz több mint tízezer néző ült a lelátón, amelynek egyik oldalán a hazai himnusz alatt egy óriási nemzeti lobogót húztak ki.

A fülsüketítő füttyszó ellenére parádésan kezdtek a magyarok, az első támadásból Nagy Ádám elhajlásból lőtt a hálóba, a másodikból pedig, ugyancsak akcióból Vigvári Vince ejtett tökéletesen. Az első szerb fór Vogel kezében halt el, a lefordulásból pedig a kettő az egy elleni szituációt Angyal fejezte be. A második szerb előny megjátszása már sikeres volt, Jaksic közelről húzott a hálóba, a túloldalon viszont a Kovács által kiharcolt fórt Vigvári Vendel bombázta a szerb kapus feje főlé. A házigazdák a Ferencváros klasszisa, Mandic ötméteresével zárkóztak, majd kivédekeztek egy emberhátrányt, fórban pedig Randjelovic volt a befejező. A negyed végén közel másfél percig támadhatott a magyar csapat, de nem járt sikerrel, Nikola Jaksicnak pedig a végén maradt ideje egy szabaddobásra, és korábbi ferencvárosi pólós élt is a lehetőséggel (4-4).

A szünet után a hazaiak fórból kerültek előnybe először a találkozó folyamán, Nagy Ádám ugyancsak létszámfölényből talált be. Manhercz hátul kétszer is szépen szerzett labdát, de elöl szinte lehetetlenség volt azonos létszámnál jó lövőhelyzetbe kerülnie bárkinek is. A rövid holtvölgyből a magyarok tudtak kijönni előbb, Jansik úszott meg, és az indítás után még a szerb hálóőrt is kicselezve lőtt az üres kapuba. A vendéglátók kettős emberelőnyben egyenlítettek, majd Petar Jaksicról feledkeztek meg a védők, a túloldalon viszont Nagy Ádám emelkedett ki fórban és lőtt a hálóba. Újabb szerb emberelőny következett, Mandic pedig kíméletlenül bombázott a kapuba (8-7).

A nagyszünet után Cuk lövése Manhercz blokkjáról pattant a hálóba, Nagy Ákos előnyből kapufás góllal válaszolt, Jaksic viszont a harmadik találatával gyorsan visszaállította a különbséget. Vismeg kipontozódott, a szerbek pedig hárommal elléptek. Batizi egy labdaszerzés után fórt harcolt ki, Varga Zsolt időt kért, a figura viszont kimaradt, Glusac védte Jansik közeli próbálkozását. Cuk újabb találatával még nehezebb helyzetbe került a magyar csapat, Vigvári Vendel lövését Glusac „lenyelte”, a túloldalon pedig ötméteres következhetett, Mandic pedig ezúttal sem hibázott, így 13-8 lett az állás.

A záró nyolc percre Csoma érkezett a kapu elé, a negyed Manhercz góljával indult és egy megúszás után visszahozhatta volna a reményeket, de Glusacba lőtt. Két jó védekezés után Vigvári Vince faragta háromgólosra a hátrányt, majd Csoma bravúrja után Fekete harcolt ki fórt, amit Kovács értékesített (13-11), ezzel ismét éles lett a csata. Nagy Ádám lemaradt a bemozduló Rasovicról, aki kapásból megnyugtatta a hazai közönséget. Nagy Ádám negyedik találata után elszabadultak az indulatok, kis híján verekedés tört ki a játékosok között, Kovács védelmére kellett sietnie a társaknak. A VAR-vizsgálat Lukic kapott piros lapot.

Szerb kiállítás következett, Varga Zsolt újra időt kért, Jansik pedig 100 másodperccel a vége előtt minimalizálta a különbséget. A túloldalon is jött a fór, Rasovic pedig a végletekig kivárt és a hálóba ejtett.

Gyors gól kellett volna a magyaroknak, Fekete fórból be is talált, és 40 másodperc maradt a meccsből. Ebből 25-öt lepörgettek a hazaiak. Ezt követően a labda nehezen került előre Fekete elé, egy meglepetéssel, csavarral próbálkozott, de blokkolták, így 15-14-es vereség lett a vége.