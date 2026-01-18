Középdöntős a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott középdöntőbe jutott az Európa-bajnokságon, mivel vasárnap 32-26-ra legyőzte Olaszországot a csoportkör második fordulójában, Kristianstadban.

Rosta Miklós a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án.

A magyarok pénteken 29-21-re legyőzték Lengyelországot, kedden 20.30-tól Izland ellen zárják a csoportkört, a malmői középdöntő-csoportban pedig jövő pénteken, jövő vasárnap, január 27-én, kedden és 28-án, szerdán lépnek majd pályára.

A húsz fős magyar keretből ezúttal Papp Tamás, Rodríguez Álvarez Pedro, Szilágyi Benjámin és Andó Arián maradt ki.

A helyi rendezők a Valmar zenekar és Szikora Róbert Úristen című slágerével melegítették be a magyar szurkolókat. Az olasz játékosok hatosfalas védekezéssel kezdtek, de gyorsan átálltak a specialitásuknak számító nyitott, három-hármas felállásra. A magyarok jól felkészültek erre, igyekeztek gyors cselekkel, egy az egy elleni megoldásokkal ziccerbe kerülni, miközben Palasics Kristóf ezúttal is bravúrral védett.

Az ellenfelet irányító német Hans Robert Hanning szinte másodpercre pontosan akkor kért időt először, amikor két nappal korábban a lengyeleket edző spanyol Jota González, ugyanis a magyar együttes jó védekezésre alapozva, labdaszerzések után lőtt gólokkal 9-6-ra ellépett. Az olaszok egy 3-0-s sorozattal gyorsan visszazárkóztak, és amikor a 24. percben egyenlítettek (12-12), Chema Rodríguez szövetségi kapitány is időt kért.

A várakozásoknak megfelelően az ellenfél lövései rendszerint a két szélről érkeztek - nem beállóból vagy átlövésből -, és ezeknek egy részét hatástalanítani is tudta a magyar védelem. Domenico Ebner is halmozta a bravúrokat a kapuban, Bodó Richárdot pedig vérző orra miatt az öltözőbe kellett kísérni, de a vétkes Giacomo Savini csak kétperces kiállítást kapott piros lap helyett.

A szünetben a vártnál kisebb különbséggel, csupán egy góllal vezettek a magyarok. A második félidőre Bodó visszatért a kispadra, a pályán pedig ismét a kezdőcsapat volt, és amikor hatékonyan működött a védekezés, sikerült újra ellépni négy találattal. Palasicsot a kapuban Bartucz László váltotta, de folytatódott az eredmény hullámzása, mínusz egyre visszazárkóztak az olaszok, majd az 51. percben kialakult az addigi legnagyobb különbség, mivel Bartucz bravúrjaira alapozva 28-23-ra elhúzott a magyar válogatott.

Hanusz Egonék a vártnál némileg nehezebben győzték le Olaszországot, de a végén már magabiztosan vezettek, így az utolsó percekre nem maradtak izgalmak.

Palasics Kristóf nyolc, Bartucz László hat védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Simone Mengon hatszor, Gianluca Dapiran négyszer talált be, a mezőny legjobbjának megválasztott Domenico Ebnernek 13 védése volt.

A két csapat 18. egymás elleni mérkőzése után a mérleg magyar szempontból továbbra is százszázalékos.