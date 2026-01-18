Jászapáti Péter súlyos karsérülést szenvedett,

Jászapáti Péter a vasárnapi edzésen elesett és súlyos karsérülést szenvedett, ezért nem lesz ott a milánói téli olimpián a rövidpályás gyorskorcsolyában kijutott férfi váltó tagjaként.

„Nem ismerem a körülményeket, de elesett és eltörte az alkarcsontokat. Úgy tudom mindkettőt, az orsó- és singcsontot is, és éppen műtik, ezért az olimpia elszállt” - adott helyzetjelentést az MTI-nek Bánhidi Ákos ágazati igazgató a tilburgi Európa-bajnokságot követően Jászapáti Péterről, aki a hollandiai kontinensviadalt egy korábbi esésnél elszenvedett vállsérülés miatt hagyta ki és Budapesten készült az olimpiára.

A sportvezető kiemelte, ez több szempontból borzasztó érzékeny dolog, hiszen a családban nem ez az első eset, ugyanis nővére, az Európa-bajnok Jászapáti Petra a nyári térdszalagszakadása miatt szintén nem lesz ott a februári ötkarikás játékokon.

„A másik, hogy a férfi váltóban kevesen vagyunk. Az a négy, aki kiharcolta a kvótát, az megfelelő szinten volt, de ebből most kiesett egy, úgyhogy sorban állnak versenyzők, hogy bekerüljenek a milánói csapatba. Nehéz döntés lesz, négyen vannak képben” - mondta Bánhidi.

A sportvezető kifejtette, hogy Major Dominik az országos bajnokságon rendkívül gyors volt, de nála kérdés, hogy alacsony testsúlya miatt hogyan működne a lökés a váltóban, illetve bírná a futamok végét is. Bontovics Balázs kapcsán azt emelte ki, hogy rendkívül hosszú sérülés után most már visszatért és hittel, becsülettel küzd. Megemlítette, hogy a tilburgi Eb-n látott két fiatal, Granasztói Ádám és Csizmadia Márk esetében még az látszott, hogy erős ez a mezőny számukra.

„Most csodát kell majd csinálnia a negyedik embernek, aki nem került volna a csapatba, ha nincs ez a sérülés. Úgyhogy meglehetősen sok problémás helyzettel kell megküzdenünk” - összegzett Bánhidi Ákos.

A milánói téli olimpia február 6-án rajtol, rövidpályás gyorskorcsolyában négy férfi és két női versenyző utazhat majd Olaszországba.