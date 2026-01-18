Fucsovics Márton a második fordulóban

Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi nyitónapon szettveszteség nélkül legyőzte az argentin Camilo Ugo Carabellit.

A héten Adelaide-ben nyolcaddöntős, a világranglistán 55. játékos a tavalyi selejtezős búcsú után ismét a főtáblán kezdte az Australian Opent, és 2018 óta nyolcadszor lépett pályára a melbourne-i elitmezőnyben. Az argentin Camilo Ugo Carabelli (47.) még csak a hetedik Grand Slam-főtáblás meccsére készült, Fucsovics ugyanakkor már két AO-nyolcaddöntővel büszkélkedhetett, és mindkétszer a legendás Roger Federertől kapott ki.

Az első szettben a vállsérülés után visszatérő, 33 éves magyar nyolc gémen át kiegyenlített csatát vívott a hét esztendővel fiatalabb dél-amerikaival, és ekkor végre elvette ellenfele adogatását (5:4). A szettet azonban nem tudta kiszerválni, ám 5:5 után ismét Fucsovics brékelt, aztán ismét Ugo Carabelli következett, így jutottak el a rövidítésig. Ebben 5-5 után a magyar játékos két labdamenetet nyert egymás után, így 75 perc után ő került szettelőnybe. Az elszalasztott lehetőség érezhetően megfogta az argentint, mert sorozatban harmadszor is elbukta az adogatását, majd teljesen kiesett a ritmusból, sorra vesztette el a játékokat, és újabb fél óra elteltével már kétszettes hátrányban volt.

A nyíregyházi sportolónak a harmadik felvonás elején is összejött a brék, ekkor elérhető közelségbe került a győzelem, csakhogy a rivális visszazárkózott. Fucsovics azonban nem engedte újra lendületbe jönni az argentint, folyamatosan nyomás alatt tartotta őt, aminek dupla brék lett a jutalma, végül 2 óra 24 perc után kiszerválta a meccset.

"Az első szett sorsdöntő volt, mivel egy Grand Slamen nem könnyű 0-1-ről felállni, ráadásul utána fizikálisan el tudtam lazulni picit. Nemrég két hónapot kihagytam a sérülésem miatt, ezért még jobban örülök most ennek a sikernek" - nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak. "Ami a pályát és a labdát illeti, úgy érzem, hogy most hosszabb labdamenetek kellenek, nem lehet gyors pontokat nyerni, és lábbal többet kell dolgozni. Mivel szerdán lesz a következő meccs, holnap nem teniszezek, csak regenerálódni és nyújtani fogok.

Az amerikaiak elleni, tatabányai Davis Kupa-selejtezőt nemrég lemondó Fucsovics a 64 között a 10. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublikkal találkozik, aki 6:4, 6:4, 6:4-re verte az amerikai Jenson Brooksbyt (48.). Fucsovics és Bublik 2020 óta négyszer csapott össze, és valamennyiszer a 2016-ig orosz színekben induló ellenfél nyert.

"Mártont azóta ismerem, hogy challenger-tornákon szerepeltünk 2016-ban. Annyi biztos, hogy a saját játékomra kell összpontosítanom" - jelentette ki Bublik. "A borításról nem tudok nyilatkozni, mert csak két nagyobb stadionban edzettem eddig, a külső pályákon nem, de minden bizonnyal igaza van Mártonnak a pálya lassúságát illetően" - tette hozzá.

Az Australian Open hétfői versenynapján mutatkozik be Marozsán Fábián, Bondár Anna és Gálfi Dalma.

Eredmény, 1. forduló (a 64 közé jutásért): Fucsovics Márton-Camilo Ugo Carabelli (argentin) 7:6 (7-5), 6:1, 6:2

Öt játékot vesztett a világelső Szabalenka

A világelső Arina Szabalenka öt játékot vesztett az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában.

A harmadik melbourne-i trófeájára hajtó fehérorosz kiválóság vasárnap a szabadkártyás Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ellen kezdett, és noha rögtön elvesztette az adogatását, végül magabiztosan verte balkezes francia riválisát 6:4, 6:1-re.

A 27 éves Szabalenka a 64 között az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával vagy a selejtezős kínai Paj Csuo-hszüannal találkozik