Bronzérmes a magyar vegyes váltó

 2026. január 18. vasárnap. 15:52
A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence összeállítású magyar vegyes váltó bronzérmet nyert vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán.

Bronzérmes a magyar vegyes váltó
A harmadik helyezett Tiborcz Dániel, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja Dóra (b-j) az 5000 méteres vegyes váltó eredményhirdetése után a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 18-án.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A rajtot követően Végi a negyedik helyre sorolt be a hollandok, az olaszok és a lengyelek mögé, de az élen hamar változás történt, mivel a sportág kétszeres olimpiai bajnok legendája, Arianna Fontana élre tört. A négy staféta szorosan egymás mögött korcsolyázott, a váltótagok második futásánál kezdett nyílni az olló az aranyért csatázó holland-olasz és a bronzért küzdő lengyel-magyar duó között.

A hajrához közeledve a hollandok visszavették a vezetést, amit már nem is engedtek ki a kezükből. Az olaszok utolsó embere, Pietro Sighel ugyan mindent megpróbált, de erre ráfizetett, mert az utolsó kanyar kijáratánál kicsúszott, így az ötből öt diadalnál tartó hollandok mögött a lengyeleké lett az ezüst- és a magyaroké a bronzérem.

„Az volt a terv, hogy végig tapadjunk a lengyelekre, ezt sikerült megvalósítani. Azt nem mondom, hogy számítottunk rá, de amikor ilyen erős csapatok csatáznak egymással, abban mindig benne van a kicsúszás vagy a kizárás lehetősége, ez most megtörtént. Azt hiszem, mindannyiunknak ez volt a legtisztább futása. Ez az érem pedig nagy lökést adhat nekünk az olimpiára” - mondta a 19 éves Végi. „Azon kell dolgoznunk az olimpiáig, hogy a nőknél előzési pozícióba kerüljünk a lengyelekkel szemben, mert ott jobbak vagyunk. Ha ez sikerülne, a fiúk már megtartanák a pozíciót”.

Ez volt a magyar csapat második bronzérme a hollandiai kontinensviadalon, mivel szombaton szintén harmadik lett a női váltó, melynek ugyancsak tagja volt a junior világbajnok Végi és Somodi. Szintén átvette a bronzmedált a délelőtti reményfutamokban agyrázkódást szenvedett Tiborcz Dániel, aki a pénteki negyeddöntőben futott a vegyes váltóban. A magyarok 2006 óta minden Eb-n szereztek dobogós helyet.

Eredmények:

2000 méteres vegyes váltó:

1. Hollandia (Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Teun Boer, Jens van 't Wout) 2:37.896 perc

2. Lengyeleország (Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska, Michal Niewinski, Felix Pigeon) 2:38.342

3. MAGYARORSZÁG (Végi Diána Laura, Somodi Maja, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) 2:38.828

