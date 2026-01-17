Sport
Nagy Ákos minden góllal odaszúr
Vasárnap újra egymásnak feszül a magyar és a szerb vízilabda-válogatott
„Az volt az eddigi karrierem csúcspontja, de nagyon remélem, hogy holnap hasonlóan jó teljesítményt tudok majd nyújtani, a a csapat pedig ugyanolyan motiváltan fog játszani, mint azon a mérkőzésen. Akkor lehet, hogy kicsit meglepetésként érte a játékom a szerbeket, ott engem emelt ki a csapat” – nyilatkozta szombaton az MTI-nek a válogatott szállásán Nagy Ákos, aki a szingapúri meccsen három gólt szerzett és több gólpasszt is kiosztott.
„Hasonló mérkőzésre kell számítani, mindkét oldalon rengeteg lesz a kiállítás, ennek megfelelően pedig sok gólra is számítok, hiszen ők is, és mi is jól tudjuk játszani az emberelőnyös helyzeteket” – fogalmazott a 21 éves pólós, aki kiemelte, ezzel együtt a találkozó kulcskérdése az emberhátrányos védekezés lesz.
„Nekünk hatalmas fegyverünk tud az lenni, hogy egy-egy kivédekezett hátrányból generálunk emberelőnyös szituációt a túloldalon. Azon kívül, hogy mi abból eredményesek tudunk lenni, az az ellenfélnek mindig nagyon demoralizáló” – mondta a csapat jelenlegi egyetlen balkezese, aki hozzátette: „Az elején picit meg voltam szeppenve, de az egész csapat mögöttem volt, és a hollandok ellen már el tudtam engedni ezt a stresszt.”
Nagy Ákos a Bajnokok Ligája-győztes Ferencvárosban napról napra együtt készül a világ egyik, ha nem a legjobb balkezes játékosával, Dusan Mandiccsal, aki a 2025-ös világbajnoki elődöntőben hatszor volt eredményes.
„Csapatként kell védekeznünk ellene és figyelni, hogy a lehető legnehezebb helyzetekbe hozzuk őt, és ennek megfelelően folyamatosan fáradjon” – jegyezte meg.
A fiatal játékos elmondta, nagyon várja az összecsapást, amelyen várhatóan több mint tízezer néző lesz a helyszínen.
„Mindig felspannol a dolog, különösképpen ha ellenünk szurkolnak, hiszen minden egyes szerzett góllal kicsit odaszúrhatunk a közönségnek. Ha félmillió ember előtt kell játszani, mi akkor is nyerni akarunk” – szögezte le a fiatal pólós.
A 20.30 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Amennyiben a magyar válogatott nyer, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a legjobb négy közé.