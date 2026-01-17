Nagy Ákos minden góllal odaszúr

Vasárnap este a házigazda, olimpiai bajnok szerb válogatottal csap össze a magyar csapat a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében. A két rivális legutóbb tavaly nyáron, a szingapúri világbajnokság elődöntőjében ütközött meg egymással, a magyarok akkor főként a csapat legfiatalabb tagja, Nagy Ákos kiváló játékának is köszönhetően 19-18-ra nyertek.

„Az volt az eddigi karrierem csúcspontja, de nagyon remélem, hogy holnap hasonlóan jó teljesítményt tudok majd nyújtani, a a csapat pedig ugyanolyan motiváltan fog játszani, mint azon a mérkőzésen. Akkor lehet, hogy kicsit meglepetésként érte a játékom a szerbeket, ott engem emelt ki a csapat” – nyilatkozta szombaton az MTI-nek a válogatott szállásán Nagy Ákos, aki a szingapúri meccsen három gólt szerzett és több gólpasszt is kiosztott.

„Hasonló mérkőzésre kell számítani, mindkét oldalon rengeteg lesz a kiállítás, ennek megfelelően pedig sok gólra is számítok, hiszen ők is, és mi is jól tudjuk játszani az emberelőnyös helyzeteket” – fogalmazott a 21 éves pólós, aki kiemelte, ezzel együtt a találkozó kulcskérdése az emberhátrányos védekezés lesz.

„Nekünk hatalmas fegyverünk tud az lenni, hogy egy-egy kivédekezett hátrányból generálunk emberelőnyös szituációt a túloldalon. Azon kívül, hogy mi abból eredményesek tudunk lenni, az az ellenfélnek mindig nagyon demoralizáló” – mondta a csapat jelenlegi egyetlen balkezese, aki hozzátette: „Az elején picit meg voltam szeppenve, de az egész csapat mögöttem volt, és a hollandok ellen már el tudtam engedni ezt a stresszt.”

Nagy Ákos a Bajnokok Ligája-győztes Ferencvárosban napról napra együtt készül a világ egyik, ha nem a legjobb balkezes játékosával, Dusan Mandiccsal, aki a 2025-ös világbajnoki elődöntőben hatszor volt eredményes.

„Csapatként kell védekeznünk ellene és figyelni, hogy a lehető legnehezebb helyzetekbe hozzuk őt, és ennek megfelelően folyamatosan fáradjon” – jegyezte meg.

A fiatal játékos elmondta, nagyon várja az összecsapást, amelyen várhatóan több mint tízezer néző lesz a helyszínen.

„Mindig felspannol a dolog, különösképpen ha ellenünk szurkolnak, hiszen minden egyes szerzett góllal kicsit odaszúrhatunk a közönségnek. Ha félmillió ember előtt kell játszani, mi akkor is nyerni akarunk” – szögezte le a fiatal pólós.

A 20.30 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Amennyiben a magyar válogatott nyer, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a legjobb négy közé.