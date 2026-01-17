Kulcsemberekre épít a magyar kézilabda válogatott

Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint Hanusz Egon, Fazekas Gergő és Lukács Péter is kulcsember lehet vasárnap, amikor a magyar férfi kézilabda-válogatott Olaszországgal játszik az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.

A magyarok pénteken 29-21-re legyőzték Lengyelországot, de erről a spanyol edző szombaton már csak annyit mondott, hogy jó mérkőzést játszottak, ami már a múlt, vasárnap pedig újabb nehéz meccs vár rájuk.

„Az olasz és a lengyel teljesen különböző csapat, különböző stílussal, de ehhez kell alkalmazkodnunk” – jegyezte meg.

Mint mondta, erős válogatottnak tartja az olaszt, amely nagyon magasra feltolt, nyitott védekezést alkalmaz, ezzel igyekszik folyamatosan nyomás alatt tartani ellenfelét. Támadásban nagyon keményen játszanak egy az egy ellen, de reményei szerint csapata az alapos felkészülésnek köszönhetően készen áll majd a mérkőzésre.

„Ha támadásban egy az egy ellen játszol, védekezésben pedig három-hármas felállásban, szinte ugyanazokkal a játékosokkal, akkor általában elfáradsz a meccs során, de nem mindig van így. Fizikálisan nagyon jók az olaszok, de reméljük, hogy valamikor elfáradnak majd” – vélekedett Rodríguez.

Pénteken az olaszok 39-26-ra kikaptak Izlandtól. A magyarok spanyol edzője szerint némileg irreális volt a találkozó, mert az északi szigetország együttese hét-nyolc gólt szerzett egymás után, ilyenkor pedig nehéz megőrizni a motivációt a folytatáshoz. Amikor viszont szoros egy mérkőzés, kevésbé érződik a fáradtság, ezért nagyon nehéz mérkőzésre számít vasárnap.

Hangsúlyozta: mindig legalább háromféle terve van egy meccsre, és szerencsére olyan tehetséges játékosok állnak rendelkezésére, akiket különböző helyzetekben bevethet.

„Egy az egy elleni játékra számítunk, de a játékosaink közül Hanusz Egon, Fazekas Gergő és Lukács Péter is nagyon jó a szabaddá váló területek kihasználásában.

A magyarok vasárnap 20.30-tól mérkőznek Olaszországgal, kedden 20.30-tól pedig Izlanddal találkoznak. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A magyarok vasárnap biztosítják továbbjutásukat, ha győznek, Izland pedig nem kap ki.