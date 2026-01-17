Fucsovics Márton: Tégláról téglára építkezem

A magyarok közül elsőként Fucsovics Márton mutatkozik be az év első tenisz Grand Slam-tornáján, az Australian Openen, a nyitóforduló vasárnapi játéknapján az argentin Camilo Ugo Carabellivel találkozik.

A héten Adelaide-ben nyolcaddöntős, világranglista-55. játékos először csap össze a dél-amerikai riválissal, aki 47. az ATP rangsorában.

„Egyre jobban érzem magam. Nem kezdtem túl jól az évet, a felkészülésem sem úgy sikerült, ahogy elterveztük, sajnos a sérülésem hátráltatott, de most már azt mondhatom, hogy egy-két hete elkezdtem rendes edzésmunkát végezni. Még nem vagyok százszázalékos fizikálisan, de motivált vagyok és nagyon várom a holnapi meccset.” – nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak Melbourne-ben Fucsovics Márton.

Hozzátette: idén 34 éves lesz, ezért már számol azzal, hogy kisebb-nagyobb sérülések elő fognak jönni nála, de ez a mostani vállprobléma azért volt különösen kellemetlen, mert pont a felkészülését zavarta meg.

Mint mondta, akadt azért pozitívum is az elmúlt hetekben, örül, hogy három mérkőzést végig tudott játszani – Brisbane-ben egyet, Adelaide-ben kettőt. „Kettőt ugyan elvesztettem ezek közül, de bíztató volt, hogy egyre jobban szerváltam, mozogtam, egyre jobban együtt tudtam élni a játékkal. A tenyeresem is kezd hasonlítani a régi tenyeresemhez. Messze van még a csúcsforma, de tégláról téglára építkezem” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy vasárnap nyugodtan, felszabadultan szeretne pályára lépni.

Fucsovics azt mondta, az egyik kedvence a melbourne-i viadal, kétszer volt itt nyolcaddöntős – mindkétszer Roger Federertől kapott ki – és mindig jól játszott, jó érzéssel ütötte a labdát.

Az első ellenfeléről beszélve elárulta, hogy edzett már vele néhányszor, kemény meccsre számít, már csak azért is, mert a dél-amerikai játékosok nagy küzdők és egyre jobban játszanak kemény pályán is.

„Azzal lennék elégedett, ha legalább két mérkőzést nyernék. De már az is nagyon jó lenne, ha jobb formában mennék el a következő versenyre, mint amilyenben megérkeztem.” – vázolta a célját Fucsovics Márton.