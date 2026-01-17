Döntőbe jutott a magyar vegyes váltó

A szombat délelőtti vigaszágas program végén rendezték a 2000 méteres vegyes váltó elődöntőjét, melyben Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállításban lépett jégre a magyar négyes. A rajt nem sikerült igazán jól Véginek, mert az első kanyarba csak a favorit hollandok és a franciák mögött fordult be, viszont a hozzá hasonlóan junior világbajnok Somodi ledolgozta a hátrányt, majd Nógrádi egy remek előzéssel feljött a továbbjutást érő második helyre. A féltávhoz érve egyértelművé vált, hogy a hollandok utolérhetetlenek, a leszakadó németek pedig nem szólhatnak bele a fináléért zajló küzdelembe, így a második helyért a magyar és a francia csapat csatázott. Végi második futásánál ismét a franciáké lett a második hely, amelyet Somodi és Nógrádi sem tudott visszaszerezni, hiába próbálkozott. Az utolsó váltás viszont remekül sikerült, Nógrádi be tudta lökni Moont a francia rivális mellé a belső íven, innentől pedig a dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó biztosan hozta be a magyar stafétát másodikként.

„Nagyon jó volt a futambeosztás, mert a franciákkal egy szinten vagyunk, a második elődöntőben szerepelt lengyeleket sokkal nehezebb lett volna megverni, mert ők képesek tapadni a hollandokra és az olaszokra is. Arra számítottunk, hogy nekem lehet esélyem előzésre, mert nem egy sprinter volt az ellenfelem. Elsőre sikerült is előznöm, másodikra sajnos nem, de a váltással tudtam korrigálni” – értékelt az MTI-nek a második olimpiájára készülő Nógrádi Bence.

Somodi Maja, aki az egész szezonban nem versenyzett vegyes váltóban, úgy vélte, ugyan még gyorsulnia kell, de nem szokatlan számára a vegyes váltó sem, elvégre nem kell mást csinálni, mint a női stafétában. Elárulta, elsősorban azért nem szerepelt ebben a számban, mert fizikai ereje miatt nem tudja kellő erővel belökni a váltó férfi tagjait, de mivel bekerült a milánói olimpiára utazó kétfős női csapatba, így értelemszerűen az ötkarikás játékokon is ott lesz ebben a számban.

A vigaszágon csak férfi 500 méteren volt magyar érdekelt, de ebben a számban három is. Tiborcz Dániel két meggyőző futamgyőzelemmel harcolta ki a negyeddöntőt, míg társai közül Csizmadia Márk az első, Nógrádi Bence pedig a második fordulóban búcsúzott.

Szombaton 13.30-tól a férfiaknál az 500 és az 1500, míg a nőknél az 1000 méter, valamint a váltó küzdelmeit rendezik meg. Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul. A magyarok 2006 óta valamennyi Eb-n nyertek legalább egy érmet.