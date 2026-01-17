Bronzérmes a magyar női váltó, a férfi pedig döntős

A fináléban a rajtot követően a magyarok a harmadik helyre soroltak be a két favorit, a holland és az olasz csapat mögé, de a francia elé. A négy váltó viszont nem sokáig maradt együtt, mert a magyarok és a franciák második embere is elesett, ugyanis összeakadt a korcsolyapengéjük. A leváltás a riválisnak sikerült jobban, de a magyar staféta fokozatosan ledolgozta a hátrányát, amikor pedig már utolérte, akkor egy újabb esés miatt úgy tűnt, végleg elszállt az éremszerzés reménye.

A győzelmet a hazai közönség örömére a favorit holland négyes szerezte meg az olasz staféta előtt, s bár a magyarok a két esést követően negyedikként értek célba, az éppen előttük olimpiai kvótát szerzett franciákat sárga lappal kizárta a zsűri, azaz a teljes mezőny legvégére sorolta, mivel akadályozta az aranyéremért harcoló olasz kvartettet az utolsó kanyarban.

A magyarok ezzel folytatták a 2006-ban, azaz éppen húsz éve kezdődött éremszerző sorozatukat a sportág kontinensviadalain.

A férfiak 5000 méteres váltóversenyének elődöntőjében a milánói olimpiára készülő Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és Moon Wonjun mellett a fiatalok közül ugyanúgy Granasztói Ádám került a magyar csapatba, mint a pénteki negyeddöntőben. A táv első felében a magyarok haladtak az élen a németek, a lettek és a favorit hollandok előtt. Amikor a hazai kvartett feljött a második helyre, akkor a magyarok elkezdtek erősebb tempót diktálni, amelyet a németek nem is bírtak, de alkalmanként a lettek is leszakadtak kissé. A hollandok átvették a vezetést és elhúztak a magyaroktól is, a balti állam csapata pedig rendre visszazárkózott, az utolsó váltásnál ráadásul sikerült a magyar staféta elé kerülnie, így a befejező emberre, a dél-koreai születésű Moon Wonjunra maradt, hogy behozza a váltót a finálét jelentő második helyre. Az 1500 méter ötödik helyezettjének sikerült is az utolsó kanyarban belső ívre kerülnie és aztán másodikként áthaladnia a célvonalon, de közben kissé összeütköztek a lett riválisával. A zsűri hosszas videózás után a letteket zárta ki szabálytalanság miatt.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.

Eredmények:

3000 méteres női váltó:

1. Hollandia (Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Zoe Deltrap, Michelle Velzeboer) 4:12.126 perc

2. Olaszország (Chiara Betti, Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Fontana) 4:12.596

3. MAGYARORSZÁG (Végi Diána Laura, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka) 4:36.126