Aki Marozsánt legyőzte, a trófeát is elvitte

A harmadik helyen kiemelt játékos a szombati döntőben a hetedikként rangsorolt argentin Sebastian Baezzel csapott össze és két szettben, 6:3, 7:6 (9-7)-ra nyert.

Adelaide-ben férfi és női tornát is rendeztek a héten a vasárnap kezdődő Australian Open felvezetéseként. A férfiaknál ugyancsak cseh siker született Tomas Machac révén. A nyolcadik kiemelt teniszező a fináléban 6:4, 6:7 (2-7), 6:2-re bizonyult jobbnak a francia Ugo Humbert-nél. A női versenyben a harmadik helyen rangsorolt orosz Mirra Andrejeva diadalmaskodott, miután az utolsó mérkőzésen két sima szettben győzött a kanadai Victoria Mboko (8.) ellen.

A hobarti női viadal némi meglepetésre olasz sikerrel zárult: a döntőben a világranglistán 80. Elisabetta Cocciaretto két játszmában verte a harmadik helyen kiemelt amerikai Iva Jovicot, aki 30. a WTA rangsorában.