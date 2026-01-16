2026. január 17., szombat

Tóth Alex a Bournemouth-hoz szerződik

MH/MTI
 2026. január 16. péntek. 22:03
Tóth Alex elhagyja a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát és az angol Premier League-ben érdekelt Bournemouth játékosa lesz – a Sky Sports péntek esti híre szerint.

Tóth Alex is lendülettel érkezett
Fotó: MH/Török Péter

A 20 éves válogatott játékos médiaértesülés alapján a hétvégén Angliában utazik, és orvosi vizsgálaton esik át, ezt követően lehet hivatalosan lezárni az átigazolást. A Premier League 15. helyén álló klub 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek.

Ha létrejön az üzlet, akkor átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

A Ferencváros a holtidényben egy magyar játékostól már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett. A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta a Liverpoolban Szoboszlai Dominik klubtársa.

