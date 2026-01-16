Ötvenszázalékos mérleg az ötszáz méter selejtezőjében

Elsőként a milánói téli olimpiára készülő Végi Diána Laurát szólították jégre, s bár hiába startolhatott a kettes pozícióból, az első kanyar után csak harmadik volt, viszont egy szép manőverrel visszaelőzte a brit Annabelle Greent, így a sprinttáv háromszoros világbajnoka, a holland Xandra Velzeboer mögött másodikként jutott a negyeddöntőbe. Somogyi Barbara a futamában végig harmadik helyen korcsolyázva idővel lépett a következő körbe. A legnehezebb dolga az 1500 méter selejtezőjéből is továbbjutott Bácskai Sára Lucának volt, mivel ő a legkülső, ötös pozícióból rajtolhatott, de az első kanyarban rögtön sikerült bevágnia a német Lisa Eckstein elé, majd a szlovák Lea Popovicovát is megelőzte az egyik egyenesben, így harmadikként szintén negyeddöntős lett.

Ugyanez a bravúr már nem jött össze a férfiaknál a második olimpiájára készülő Nógrádi Bencének, illetve Csizmadia Márknak sem: mindketten a legelőnytelenebb starthelyről rajtolva csak a negyedik helyre tudtak feljönni, ami kevés volt a továbbjutáshoz. A legközelebb a szintén olimpikon Tiborcz Dániel járt a negyeddöntőhöz, ugyanis Niall Treacy megelőzésével egy körön át a továbbjutást jelentő második pozícióban korcsolyázott, a brit riválisnak azonban sikerült visszaelőznie, így mindhárom magyarnak a vigaszág maradt folytatásként.

A pénteki selejtezők után szombaton a férfiaknál az 500 és az 1500, míg a nőknél az 1000 méter, valamint a váltó küzdelmeit rendezik meg. Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók küzdelmeivel zárul. A magyarok 2006 óta valamennyi Eb-n nyertek legalább egy érmet.