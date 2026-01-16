Ronaldót elküldenék az arabok

Három, sorozatban elvesztett szaúdi futballbajnoki után az Al-Nasszr vérmesebb szurkolói kiakadtak, Cristiano Ronaldót szapulják. Kedvenc csapatuk az évet és a hónapot 3-2-es vereséggel kezdte az Al Ahli ellen, majd 2-1-es zakó jött soron az Al Qadisiyah-val szemben, a sort január 12-ikén 3-1-es fiaskó zárta az Al Hilal ellen. Utóbbi együttes a bajnokság jelenlegi éllovasa 38 ponttal, míg az Al-Nasszr a második helyezett (31 pont). A lejtmenet miatt sokak szerint Ronaldo a felelős.

Tény, az ötszörös aranylabdás együttese nehéz időszakot él át. Egyes szurkolói szerint a mélyrepülés oka az, hogy Ronaldo az ezredik karriergólja megszerzését helyezi előtérbe, és nem csapata érdekeivel törődik. A portugál ász amúgy betalált az Al Hilalnak, és azzal 959-re növelte góljai számát. A 83. percben lecserélték, pedig többet is tehetett volna a pontszerzésért. A szurkolók ezzel kapcsolatos reakciói elég vegyesek. Egyikük megállapította, többé egyetlen klub sem akarja őt – írta a Ripost.

Eladni Cristiano Ronaldót? Kinek? Manapság nulla értéke van – tette közzé véleményét a játékos egyik kritikusa. A józanabbak szerint viszont tilos megszabadulni tőle.

Őrültség azt az embert, aki feltette a szaúdi ligát a térképre, ’kövületnek’ nevezni - nélküle senki sem nézné a szaúdi ligameccseket – írta egy másik közösségi média-felhasználó.

Senki sem ismerte a klubunkat Ronaldo előtt, vételárának dupláját hozza vissza tévéjogokból, promócióból, nézettségből, szponzorokból – érvelt egy harmadik.