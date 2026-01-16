Labdarúgó bajnok véleménye Szoboszlairól

Federico Chiesa volt már Cristiano Ronaldo csapattársa is, de ilyet még tőle se nagyon látott. Szoboszlai Dominik gólja láttán leesett az olasz légiós álla.

Olasz csapattársától, az Európa-bajnok Federico Chiesától kapott támogatást Szoboszlai Dominik, aki az utóbbi napokban a kritikák kereszttüzébe került a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen (4-1) elkövetett szarvashibájáért. Hiába lőtt előtte bődületes gólt a Liverpool magyar labdarúgója, akit aztán a meccs legjobbjának is megválasztottak, a saját kapuja előtti, szintén gólt eredményező bakija miatt sokan meg is szólták. Az elrontott mozdulatsort tiszteletlennek látták a harmadosztályú ellenféllel szemben, és összeegyeztethetetlennek a Pool értékrendjével. Ezért most különösen jól jöhet Szoboszlainak a Chiesa-bók.

A Juventusba visszaigazolni készülő támadó a Premier League hivatalos felületein áradozott Szoboszlai egyik szezonbeli fantasztikus lövéséről. Légiósunk a Pool mezében már nyolc gól lőtt a tizenhatoson kívülről, de a tavaly augusztusi, Arsenal elleni győztes bombaszabadrúgása volt mind közül a legemlékezetesebb – nem csak neki, hanem Chiesának is.

„Hűha, ez az egyik legjobb megmozdulás volt, amit valaha a pályán megéltem.”

Úgy rúgott bele a labdába, mintha alányúlt volna, de nem lőtte meg igazán. Nem vitte végig a mozdulatot, csak finoman hozzáért, majd megállt. A labda viszont elképesztően megcsavarodott, aztán hirtelen lecsapódott. Szenzációs volt” – idézte fel Szoboszlai csodagólját a Liverpool támadója, Federico Chiesa – írta meg a ripost.