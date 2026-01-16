Két nap múlva jön az olimpiai bajnok

Varga Zsolt szövetségi kapitány számított rá, hogy nem lesz könnyű a hollandok elleni összecsapás a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében, a 16-11-re megnyert találkozóval kapcsolatban pedig úgy érzi, pozitív energiákat lehet belőle továbbvinni a folytatásra.

„Mentálisan volt elsősorban nehéz mérkőzés, hiszen papíron egy kötelezően hozandó összecsapásról van szó. Minden nagy csapat ellen kiváló teljesítmény nyújtottak eddig a hollandok, sok jó lövőjük van, és kiállításokat is ki tudnak harcolni, ezért nehéz kitalálni, mi a jó ellenük. Büszke vagyok a srácokra, mert jól kezelték a helyzetet akkor is, amikor mondjuk az ellenfél feljött egyre” – mondta a vegyes zónában Varga Zsolt, aki kiemelte, hogy a létszámfölényes helyzetekben javulniuk kell még.

„Az emberelőnyös játékunkon sokat dolgozunk, gyorsan és pontosan kell döntéseket hozni. Még van két napunk, és csiszolnunk kell a dolgokat” – tette hozzá a szakember, aki szerint ebből a találkozóból pozitív energiákat lehet továbbvinni a szerbek és a spanyolok elleni folytatásra.

Az MTI érdeklődésére a kapitány elmondta, a harmadik negyed után érezte úgy, hogy szükség van Vogel Somára, aki frissen beállva új lendületet adhat a csapatnak, ez pedig be is jött.

Vogel Soma a távirati irodának arról beszélt, hogy a parton figyelve volt benne ugyan némi izgalom, főleg, amikor a rivális háromról egyre csökkentette hátrányát, a vízbe ugorva viszont mindez elszállt: „Magabiztosan szálltam be, a védelem pedig előttem olyan munkát végzett, hogy a lövések is csak nehezen jutottak el hozzám. A végére azért sikerült is kicsit elfárasztanunk a hollandokat, elöl pedig ezúttal főként Fekete Gergő volt a kulcsjátékos, aki +tökösségével+ még a félhelyzeteket is belőtte” – mondta a világ- és Európa-bajnok kapus.

Az említett Fekete egy jókora karmolással a nyaka alatt elmondta, nagyon nehéz mérkőzés volt, a fiatal holland csapatot pedig tovább tartott felőrölni, mint arra előzetesen számítottak: „Azt szerettük volna elérni, hogy a harmadik negyedre kicsit kipukkadjanak, de így sikerült, és innentől csak arra koncentrálunk, hogy legyőzzük a szerbeket és bejussunk a négy közé. Ezért jöttünk, és bízom benne, hogy minél több magyar szurkoló itt lesz azon az összecsapáson” – nyilatkozta az FTC kiválósága.

A magyar válogatott továbbra is százszázalékos a tornán, és ha vasárnap este legyőzi a szerbeket, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a négy közé.