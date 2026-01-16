Győzelemmel kezdtek kézilabdázóink

A húsz fős magyar keretből ezúttal Andó Arián, Papp Tamás, Pergel Andrej és Szilágyi Benjámin maradt ki. A Románia ellen egy hete 33-23-ra megnyert felkészülési mérkőzés óta komoly ujjsérüléssel küzdő Rosta Miklós jókora kötést kapott a kezére, de vállalni tudta a játékot és ő szerezte a csapat első gólját. Kezdő volt a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock magyar triója, Ilic Zoran, Fazekas Gergő és Szita Zoltán is.

Remek védekezéssel rukkoltak elő Sipos Adriánék, és bár támadásban akadtak hibák, még a negyedénél sem járt a meccs, amikor az ellenfél 7-4-es magyar vezetésnél időt kért. A jó hangulatról több mint száz magyar szurkoló gondoskodott, akik egy egész szektort betöltő nemzeti színű zászlóval köszöntötték a csapatot. Palasics Kristóf negyedik védése egy büntető hárítása volt, társai pedig a tőlük megszokott stílusban kézilabdáztak, vagyis igyekeztek lassítani a játékot és hosszú támadásokat vezetni. A csapatkapitány, a védelem egyik oszlopa, Sipos Adrián „pályamunkásként” is bizonyított, amikor segített egy önkéntesnek felszedni a padlóról az egyik nagy reklámmatricát, amelynek felgyűrődött az egyik sarka és balesetveszélyessé vált.

Palasics egy újabb védése után az üresen hagyott lengyel kapuba talált, ekkor – a 23. percben, 11-5-nél – az ellenfél kihasználta második időkérési lehetőségét is. Húsz perc után jöttek a cserék magyar oldalon, és bár egy 3-0-s sorozattal némileg felzárkóztak a lengyelek, a szünetben 14-10 volt az állás.

Az első félidőben egyetlen magyar gól sem született a jobbátlövő posztról, a második felvonás viszont Ilic Zoran találatával kezdődött, ezt követően a helyi rendezők Korda György Reptér című slágerének részletével kedveskedtek a drukkereknek. A lengyelek létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak, majd elveszítették Wiktor Jankowskit, aki piros lapot kapott, miután védekezés közben megütötte Rosta Miklós arcát.

A védekezés és a kapusteljesítmény továbbra is hatékony volt, de a kimaradt lövések miatt nem tudott megnyugtató előnyt kidolgozni Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese, a különbség négy és hat gól között ingadozott. „Játszik a csapat!” – skandálták a szurkolók hét perccel a vége előtt, mert kedvenceik labdaszerzések után másfél percben belül háromszor is betaláltak, ezzel eldöntötték a meccset.

A mezőny legjobbjának megválasztott Palasics Kristóf 13 védéssel járult hozzá a sikerhez, mind a négy lengyel hétméterest hárítani tudta. A túloldalon Ariel Pietrasik, Maciej Gebala és Michal Olejniczak három-három góllal, Milosz Walach hat, Jakub Skrzyniarz három védéssel zárt. A két csapat 74. egymás elleni mérkőzésén ez volt a 38. magyar győzelem 11 döntetlen és 25 vereség mellett.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé kerülés a céljuk – vasárnap Olaszországgal, kedden pedig Izlanddal találkoznak, egyaránt 20.30-tól.

A középdöntőbe a csoportok első két helyezettje jut.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, F csoport: Magyarország–Lengyelország 29-21 (14-10), Kristianstad, v.: Schulze, Tönnies (németek), lövések/gólok: 48/29, illetve 42/21, gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/0, kiállítások: 4, illetve 2 perc

Magyarország: Palasics 1 – Fazekas 4, Ilic 2, Sipos, Ligetvári 1, Szita 1, Bóka 1, cserék: Rosta 4, Imre 4, Rodríguez 2, Bodó 5, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 2, Krakovszki B., Lukács

A csoport másik mérkőzésén: Izland–Olaszország 39-26 (21-12)