Gálfi Dalma nem hátrál

Gálfi Dalma örül annak, hogy már az első fordulóban kiemelt ellenféllel csap össze a vasárnap rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 93. magyar játékos pénteken Melbourne-ben nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak az Australian Opennel, illetve a múlt heti adelaide-i versennyel kapcsolatban. Utóbbival kifejezetten elégedett volt, miután a selejtezőből sikerült főtáblára jutnia, majd az első körben szoros csatában kapott ki a kazah Julia Putyincevától.

„Pozitív élményekkel jöttem át Adelaide-ből Melbourne-be, mert a párossal együtt négy tök jó meccset játszottam. Ezek nagyon kellettek nekem az év elejére ahhoz, hogy beinduljanak a dolgok” – mondta a 27 éves sportoló, hozzátéve. Gálfi annak különösen örül, hogy – a selejtező első körében – az amerikai Ashlyn Kruegert (61.) október után ismét le tudta győzni, a Putyincevától elszenvedett vereség pedig bosszantotta, de reméli, hogy lesz majd idén lehetősége a visszavágásra.

Gálfi Dalma arról is beszélt, hogy tavaly a selejtezőből indulva verekedte fel magát az év utolsó Grand Slam-viadalának (US Open) főtáblájára, ami adott neki egy lökést, viszont természetesen nem bánja, hogy idén alanyi jogon szerepelhet a legjobb 128 között. A melbourne-i torna csütörtöki sorsolásán nem igazán volt szerencsés, mert a nyitófordulóban a 14. kiemelt és a WTA-rangsorban is 14. dán Clara Tausonnal került össze.

„Igazából örültem ennek a sorsolásnak, mert azért vagyok itt, hogy a legjobbakkal játsszak” – mondta Gálfi, aki még nem csapott össze korábban a 23 éves dán riválissal és már nagyon várja a mérkőzést.

A veszprémi születésű teniszező azt is elárulta, hogy a 2026-os évre nem tűzött ki konkrét célt maga elé, mert csak élvezni akarja a játékot.

Gálfin kívül a női mezőnyben egyesben még Bondár Anna és Udvardy Panna, a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel a főtáblán.