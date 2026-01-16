A címvédő spanyolok sikerével indult a vízilabda Eb középdöntő

A címvédő spanyol válogatott sikerével indult a középdöntős szakasz a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon: a világbajnok pénteken 14-6-ra nyert a montenegrói csapat ellen.

A spanyolok az első pillanattól kezdve kézben tartották a mérkőzést, a világ legjobbjának nemrég megválasztott Alvaro Granados négy góllal járult hozzá a sikerükhöz.

A magyar válogatott 18 órától a hollandokkal csap össze ebben a középdöntős csoportban, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A két középdöntős hatost az A és a C, valamint a B és a D csoport első három-három helyezettje alkotja úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal vitték a csapatok. A középdöntőből az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád

Középdöntő, 1. forduló, E csoport:

Spanyolország-Montenegró 14-6 (4-1, 5-2, 5-2, 0-1)

később:

MAGYARORSZÁG-Hollandia 18.00 (+Fotó)

Szerbia-Franciaország 20.30

a 13-16. helyért:

Málta-Izrael 15-14 (5-5, 4-2, 3-4, 3-3)

Szlovénia-Szlovákia 14-13 (3-3, 3-3, 1-1, 4-3) – ötméteresekkel.