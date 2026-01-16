Győzelemmel kezdték a középdöntőt a magyarok

Belgrád, 2026. január 16. Vigvári Vendel (b) és a holland Sam van den Burg a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 16-án. Magyarország-Hollandia 16-11.

Akárcsak a nyitónapon a házigazda olimpiai bajnok szerbeknek, pénteken a magyaroknak is meggyűlt a bajuk a hollandokkal: a negyedik negyed kezdetekor egyetlen gól volt a különbség, a hajrában azonban sikerült felülkerekedniük. A mezőny legjobbja az öt gólt szerző Fekete Gergő volt.

A magyar válogatott így továbbra is százszázalékos a tornán, és ha vasárnap este legyőzi a szerbeket, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a négy közé.

A két csapat az Eb-felkészülés során már találkozott egymással, Rotterdamban a házigazdák a második negyed elején 6-2-re is vezettek, de Varga Zsolt tanítványai egy 5-0-s hajrával végül 12-9-re győztek. A szövetségi kapitány a 15 fős keretből ezúttal Batizi Benedeket hagyta ki. A kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.

Holland akciógóllal indult az összecsapás, de Fekete fórból azonnal válaszolt, majd Manhercz lőtt a hálóba kiszorított helyzetből. A második magyar előny kimaradt, a rivális pedig a szerbek ellen is villogó Te Riele gyönyörű góljával egyenlített. Mindkét oldalon volt egy-egy elpuskázott fór, a hollandok viszont harmadszor is egyenlő létszámnál találtak be. A negyed döntetlennel zárult, miután a németalföldiek először voltak eredményesek fórból, a túloldalon pedig Manhercz ugyancsak létszámfölényben szerzett gólt (4-4).

Kivédekezett hátránnyal és kihagyott fórral kezdték a magyarok a második negyedet, majd az újabb előnynél a csapat legfiatalabbja, Varga vállalta magára a befejezést, és parádés pattintással lőtte ki a bal felsőt. Újabb kivédekezett fór után elöl gyönyörű összjátékot követően Angyal növelte a különbséget, a hollandok pedig elkapkodtak egy kettős fórt. Az ellenfél egy kontra után lefordult, Te Riele pedig szépen ejtette át Csomát. Vigvári Vince 24 másodpercen belül kétszer is betalált, előbb ötméteresből, majd Nagy Ákos szép átadását követően lőtt a hálóba, a hollandok kapitánya pedig időt is kért (8-5). A negyed holland büntetővel zárult, van der Weijden pedig nem hibázott (8-6).

Emberelőnyös holland góllal kezdődött a harmadik felvonás, majd egy feldobásból is ők jöttek ki jobban, Te Riele pedig újabb szép lövéssel egyenlített. Elöl a fór megjátszásba ugyan hiba csúszott, de Nagy Ádám javítani tudott. Ismét kimaradt egy magyar létszámfölényes helyzet, de a kipattanót Fekete elemi erővel zúdította a hálóba. A hollandok az ellentámadásból minimalizálták ismét a különbséget, és aztán támadhattak az egyenlítésért, mert a magyarok emberelőnyben eladták a labdát. Csoma hátrányban akadályozta meg a riválist, amely egy újabb rossz átadás után törhetett újra kapura, Gbadamassi lövése pedig ezúttal becsúszott a jobb alsóba (10-10). Az érezhetően feszült és rossz magyar periódusnak Vismeg vetett véget, aki egy „kétpasszos” akció után lőtt az üres kapuba (11-10).

A záró nyolc percre Vogel Soma érkezett a kapu elé, a magyarok Vigvári Vince elhajlásos lövése után szereztek gólt, a Ferencváros hálóőre pedig rögtön ziccert fogott. Magyar emberelőny következett, Varga Zsolt időt kért, de a lehetőség kimaradt. A túloldalon ötméterest harcolt ki Gbadamassi, Sebastian Hessels, az OSC légiósa – akinek az édesanyja magyar – pedig nem hibázott. Mindkét oldalon kontrát ítéltek a játékvezetők, majd emberelőnybe kerültek a magyarok, amelyet Fekete használt ki. Vogel hátrányban ismét hárított, Jansik elöl fórt harcolt ki, Vigvári Vince lövése pedig utat talált a hálóba, kezdhettek nyugodtabbá válni a magyarok (14-11).

Kevesebb, mint három perccel a vége előtt Manherczet csúnyán megütötte a vízben De Mey, amiért azonnali büntető járt, a hollandok pedig a teljes hátralevő időre emberhátrányba kerültek. Az ötméterest Fekete belőtte, amivel gyakorlatilag el is döntötte a találkozót (15-11). A mezőny legjobbja, Fekete a végén az ötödik találat is megszerezte.