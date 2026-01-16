Elsőként a Red Bull-csoport mutatta be autóit

A Red Bull, valamint a Racing Bulls versenygépeit Detroitban leplezték le: a hatszoros konstruktőri világbajnok nagycsapat visszatér első, húsz évvel ezelőtti dizájnjához és az elmúlt évekhez képest világosabb kék festéssel versenyez majd a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen és új csapattársa, a francia Isack Hadjar.

A fiókcsapat Racing Bullsnál (RB) maradtak az előző évben jól bevált és a szurkolók körében is népszerű fehér alapú festésnél, emellé pedig átvették a Red Bullnál használt mélykék árnyalatot. Náluk az új-zélandi Liam Lawson és a brit Arvid Lindblad versenyez majd, utóbbi a mezőny egyetlen újoncaként.

A két csapat idéntől a Ford partnerségében készülő, saját motorral áll rajthoz, ezért is tartotta autói bemutatóját a cég egyik detroiti otthonában, a Michigan Central Station épületében.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely január 26.és 30. között Barcelonában, február 11. és 13, valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol majd.