Alcaraz mindent erre tesz fel

Az edzőjével, Juan Carlos Ferreróval való szakítás ellenére is a vasárnap kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokság 2026 legfontosabb versenye Carlos Alcaraz számára.

A spanyolok 22 éves világelsője a torna előtti felvezető médianapon beszélt arról, hogy az idei évben a melbourne-i torna megnyerése a legfontosabb számára, amivel összejönne neki a Grand Slam.

„Érdekes lesz, hogy sikerült a felkészülésem, de azt gondolom, hogy kifejezetten jó előszezonon vagyok túl, jó formában érzem magam és ki vagyok éhezve a sikerre” – mondta Alcaraz, aki még úgy is alig várja a torna kezdetét, hogy az év első GS-én eddig különösebb sikerélménye nem volt: a 2024-es és a tavalyi negyeddöntős szereplés a legjobbja.

„Juan Carlosszal közösen döntöttünk így, nélküle is bízom a csapatomban. Jól edzettem, jól érzem magam” – mondta a spanyolok hatszoros Grand Slam-bajnoka, akinek felkészülését Samuel Lopez irányítja.

Amennyiben Alcaraznak sikerül megnyernie a viadalt, minden idők legfiatalabb teniszezője lesz, akinek összejön a karrier Grand Slam: a spanyol a Roland Garrost (2024, 2025), a US Opent (2022, 2025) és a wimbledoni tornát (2023, 2024) egyaránt kétszer nyerte meg, a legutóbbi három GS-tornán pedig döntőbe jutott.

Alcaraz az első fordulóban a hazai Adam Waltonnal találkozik.