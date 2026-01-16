Schäferék emberhátrányban is pontot szereztek

Schäfer András csapata, az Union Berlin 1-1-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában csütörtök este.

Aztán a 64. percben lecserélték. A berliniek – a ghánai Derrick Kohn kiállítása miatt már emberhátrányban – a ráadásban egyenlítettek a horvát Marin Ljubicic találatával.

Bundesliga, 17. forduló: Augsburg–Union Berlin 1-1 (1-0), szerdán játszották: VfL Wolfsburg–St. Pauli 2-1 (1-1), 1. FC Köln–Bayern München 1-3 (1-1), Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach 5-1 (4-0), RB Leipzig–Freiburg 2-0 (0-0), kedden játszották: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1), Borussia Dortmund–Werder Bremen 3-0 (1-0), Mainz–Heidenheim 2-1 (1-0).

A Hamburger SV–Bayer Leverkusen mérkőzést a rossz időjárási viszonyok miatt későbbre halasztották.