2026. január 17., szombat

Előd

Schäferék emberhátrányban is pontot szereztek

A magyar válogatott szombathelyi születésű középpályása kezdőként kapott lehetőséget a fővárosi együttesben

MH/MTI
 2026. január 16. péntek. 6:53
Frissítve: 2026. január 16. 7:28
Schäfer András csapata, az Union Berlin 1-1-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában csütörtök este.

Bundesliga: Schäfer Andrásék emberhátrányban mentettek pontot Augsburgban
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Harry Langer

Aztán a 64. percben lecserélték. A berliniek – a ghánai Derrick Kohn kiállítása miatt már emberhátrányban – a ráadásban egyenlítettek a horvát Marin Ljubicic találatával.

Bundesliga, 17. forduló: Augsburg–Union Berlin 1-1 (1-0), szerdán játszották: VfL Wolfsburg–St. Pauli 2-1 (1-1), 1. FC Köln–Bayern München 1-3 (1-1), Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach 5-1 (4-0), RB Leipzig–Freiburg 2-0 (0-0), kedden játszották: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1), Borussia Dortmund–Werder Bremen 3-0 (1-0), Mainz–Heidenheim 2-1 (1-0).

A Hamburger SV–Bayer Leverkusen mérkőzést a rossz időjárási viszonyok miatt későbbre halasztották.

A tabella: 1. Bayern München 47 pont, 2. Borussia Dortmund 36, 3. RB Leipzig 32, 4. VfB Stuttgart 32, 5. TSG Hoffenheim 30, 6. Bayer Leverkusen 29, 7. Eintracht Frankfurt 26, 8. SC Freiburg 23, 9. Union Berlin 23...15. Augsburg 16...18. Heidenheim 12.

