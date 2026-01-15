Nehéz lesz folytatni az éremszerző sorozatot

„Jó érzés lenne, ha tudnánk folytatni ezt a remek sorozatot. Ez most az eddigi legnehezebb lesz a sérült Jászapáti Petra nélkül, de nem lehetetlen” - mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos, a magyar szövetség ágazati igazgatója. „Az olimpia évében az Eb sokadlagos szerepet tölt be, de a játékok előtt még egyszer utoljára éles helyzetben lehet gyakorolni. Az eredményességünk nagyban múlik majd azon is, hogy más országok hogyan viszonyulnak a kontinensviadalhoz, mert például a belgák legjobbjai kihagyják”.

A sportvezető kifejtette, a kvótát szerzett férfi váltó jó úton jár, példaként említette, hogy amíg a világkupa-sorozatban az utolsó váltásoknál problémát jelentett, miként tartsa a legerősebb riválisok tempóját, addig a mostani edzéseken például Tiborcz Dániel 8.15 másodperces körökre volt képes. Ez nagyon bíztató, tekintve, hogy az utolsó állomáson éppen ő maradt le jócskán az utolsó két futása alkalmával.

„Úgy tűnik, sikerül betömködni a lyukakat, de lassan már megszoktuk, hogy ebben az idényben nincs olyan szituáció, hogy ne hendikepből induljunk” - utalt Bánhidi arra, hogy a férfi csapatból Jászapáti Péternek egy esésnél kiment a válla, ezért kihagyja az Eb-t. „Nem ideális így a helyzet, hiszen nem a milánói olimpiára tervezett összeállításban szerepel majd a férfi staféta, amelyet ezért Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun mellett két fiatal tehetség, Granasztói Ádám és Csizmadia Márk alkot majd”.

A női csapatot illetően úgy fogalmazott, hogy az olimpiai indulónak választott, egyaránt junior világbajnok Somodi Maja és Végi Diána Laura érthetően feldobott állapotban van, de a tartaléknak jelölt Sziliczei-Német Rebeka munkáján is érezhető, hogy a pozíciója bármikor „élesedhet” ebben a sportágban. Megjegyezte, Bácskai Sára Luca a csalódottsága ellenére fantasztikus jellemről tesz tanúbizonyságot a hozzáállásával. A csapat ötödik tagja Somogyi Barbara lesz, mivel a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Kónya Zsófia betegség miatt nem indul az Eb-n.

„Mindig minden versenyen a legjobbat szeretnénk nyújtani, azaz jó lenne érmeket nyerni, de persze idén az olimpia van fókuszban. A célkitűzést éppen ezért óvatosan fogalmaznám meg, a férfi és a női váltótól is azt várjuk, hogy döntős legyen” - mondta a brit vezetőedző, Nicholas Gooch.

Az egyéni indulókról a helyszínen dönt a szakmai stáb, ami bizonyos, hogy a férfiaknál 500 és 1000 méteren három, 1500-on két, míg a nőknél 500 és 1500 méteren három, 1000 méteren pedig két magyar versenyző állhat rajthoz. Tavaly a drezdai Eb-n a nyáron súlyos térdsérülést szenvedett Jászapáti Petra 500 méteren arany-, 1000 méteren pedig ezüstérmet nyert, a női váltó pedig szintén második lett. Hatodszor lesz Hollandiában a sportág Európa-bajnoksága, de először Tilburgban, ahol pénteken a selejtezőkkel kezdődik a verseny, szombaton a férfiaknál az 500 és 1500, míg a nőknél az 1000 méter, valamint a váltó küzdelmeit rendezik meg. Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók küzdelmeivel zárul.