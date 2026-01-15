Megritkult a magyar férfi kézilabda-válogatott

Az új csapatkapitány, Sipos Adrián szerint fontos alappillérek estek ki az Európa-bajnokságot pénteken megkezdő magyar férfi kézilabda-válogatottból.

Az MT Melsungen beállója csütörtökön Kristianstadban az MTI-nek elmondta, hogy a válogatottságot a közelmúltban lemondók közül Lékai Máté tudása, Ancsin Gábor remek átlövőteljesítménye és a kapus Mikler Roland hátulról érkező támogatása egyaránt fontos volt, ráadásul a megújult keret egyik oszlopa, a sérült Bánhidi Bence is hiányzik.

„Ezeket biztosan megérzi a csapat, mert fontos alappillérek estek ki, de azért van itt a sok tehetséges játékos, hogy megmutassák a tudásukat, felvegyék a versenyt, és játsszanak egy jó tornát” – nyilatkozta.

A magyarok pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, kedden pedig Izlanddal találkoznak a csoportkörben, egyaránt 20.30 órától. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

A 2023-as junior világbajnokságon ezüstérmes magyar együttes kilenc játékosa szerepel a kontinensbajnokság rajtjára készülő húszfős keretben. Sipos úgy vélekedett: meg kell adni a lehetőséget a fiataloknak, és bízni abban, hogy tudnak előrelépni, hiszen ez a torna az ő pályafutásukban óriási lehetőség.

„Az utóbbi időben nagyon jó és pozitív játékot mutattunk. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy higgyünk magunkban, és abban a munkában, amit elvégeztünk az elmúlt években” – szögezte le.

Hangsúlyozta: óriási megtiszteltetésnek tartja a csapatkapitányi tisztséget, de egyrészt sajnálja, hogy Bánhidi sérülése miatt kapta meg a posztot, másrészt mindig is próbálta sok kommunikációval segíteni a fiatalokat, a csapattársakat, és most kapitányként ugyanezt teszi.

Reményei szerint a pályán taktikailag nem módosul jelentősen a feladatköre, valószínűleg a lerohanások, a felfutások és a létszámfölényes támadójáték során kell nagyobb szerepet vállalnia – ezekben a klubcsapatában is rendszerint számítanak rá –, de elsősorban továbbra is a védekezésre szeretne összpontosítani. Hozzáfűzte: Rosta Miklós veszi át Bánhidi helyét, ő lesz az első számú beálló, és rajta kívül Papp Tamás is szerepet kaphat.

Az első csoportellenfélről, a lengyelekről Sipos elmondta: taktikailag nem tudtak sokat készülni rájuk, mert az új szövetségi kapitányuk, Jota González irányításával még kevés mérkőzést játszottak, a közelmúltbeli felkészülési meccseiket pedig zárt kapuk mögött rendezték, „de úgy gondolom, a kézilabdát nem lehet teljesen megújítani néhány nap alatt”.

Érdekesség, hogy a spanyol edző a magyar együttest irányító Chema Rodríguez középiskolai matematikatanára volt, később pedig – a Szegedet tíz évig irányító – Juan Carlos Pastor segítőjeként tevékenykedett.

A beálló elárulta: arra számítanak, hogy nagyon erős lesz a lengyelek védekezése, közepén a Gebala testvérpárral, akiket már régen lehetett látni együtt a pályán.

„Spanyol edzőjük nagyon szeret részletesen belemenni az elemzésekbe, úgyhogy biztosan lesznek új taktikai húzásaik. Erős támadójátékuk van, és bár az elmúlt években alulteljesítettek, egy ideje fokozatosan erősödnek, de úgy érzem, mi is elég erősek vagyunk, és remélem, hogy erősebbek, mint ők” – tette hozzá Sipos Adrián.