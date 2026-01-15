2026. január 16., péntek

Kiszállt a Real Madrid a Spanyol Király Kupából

Óriási meglepetést okozott a második ligás Albacete

 2026. január 15. csütörtök. 7:59
A másodosztályú Albacete 3-2-re legyőzte a Real Madridot, így a fővárosi klub nem jutott a nyolc közé a labdarúgó Spanyol Király Kupában.

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Az első félidő hajrájában a házigazda Albacete szerzett vezetést, de még a szünet előtt egyenlített a múlt hétvégi Szuperkupa-döntőt elveszítő, és azt követően edzőt váltó királyi gárda.

Aztán Jefte Betancor 82. percben esett góljára ismét tudott válaszolni a madridi együttes a 91. percben, de a hazaiak csatára a 94. percben is betalált, ez pedig már megpecsételte a vendégek sorsát.

