Kilencpontos soproni hátrány a nyolcaddöntőben

A 2022-ben Euroliga-győztes soproniak nyeretlenül, hat vereséggel zártak az élmezőnyt felvonultató Euroligában, így eggyel lejjebb, az EK-ba kerültek át. Az EK playoffban a török Besiktassal kerültek szembe, amely 106-90-re nyert Isztambulban, ám a magyar bajnok a visszavágón hősies küzdelemben 80-59-re győzött odahaza, így 170-165-ös összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Ott az Athinaikosz várt Gáspár Dávid vezetőedző együttesére, a görögöknél kezdte meg a szezont Kiss Virág, de a válogatott center decemberben átigazolt a spanyol Salamancához. Az Athén külvárosának számító Vironaszban rendezett csütörtöki meccsen a túloldalon ismerős arc is akadt, mivel Pinelopi Pavlopulu tagja volt a tavaly bajnok Sopron Basketnek. A vendégeknél a horvát Nika Mühl és a búcsúszezonját töltő, a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks harcképtelen, a szlovén Zala Friskovec vállproblémákkal küzd, a válogatott Papp Dia pedig orrtörést szenvedett a múlt héten.

Papp ennek megfelelően az orrát védő maszkban lépett pályára, s meglehetősen aktív volt, ahogyan társai is, akik egészen az első negyed közepéig nem engedték igazán ellépni a riválist. A házigazda azonban az utolsó öt percet eredményesen "nyomta meg", jó védekezése mellett a soproni gyűrű alatt is hatékony volt, így az első 10 perc után ötpontos előnyben volt (26-21). A folytatásban a nyitónegyedben remek megoldásokkal előrukkoló Zala Friskovec - aki a szlovén válogatottban is Gáspár Dávid irányítása alatt játszik - adós maradt a jó teljesítménnyel, Papp azonban - kosarakkal és asszisztokkal - meccsben tartotta a Sopront, amely így hétpontos hátrányban vonult a nagyszünetre (45-38).

A harmadik negyedben a soproniak közül a végig jól kosárlabdázó Papp mellett Böröndy Vivien emelkedett ki, részben ugyanis neki volt köszönhető, hogy az ellenfél nem tudta jelentős mértékben növelni az előnyét. Ez a 10 perc 17-17-tel ért véget, Papp utolsó pillanatban eleresztett nagyszerű hárompontosa nyomán, így a zárónegyednek hétpontos hazai vezetésnél vágtak neki a felek.

Az utolsó játékrész az amerikai Samantha Fuehring hármasával indult, majd a jól védekező és elöl is eredményesen játszó soproniak ledolgozták a hátrányukat, sőt, 5:45 perccel a vége előtt - a meccs során először - egy ponttal vezettek. A hajrá azonban a vendéglátóknak sikerült jobban, főként néhány sikeres hármas kísérletüknek köszönhetően, s így végül kilencpontos előnnyel utazhatnak a soproni visszavágóra, amelyre egy hét múlva kerül sor a soproni Novomatic Arénában. A meccs legeredményesebb játékosa Böröndy volt 19 ponttal.

Eredmény, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: Athinaikosz (görög)-Sopron Basket 81-72 (26-21, 19-17, 17-17, 19-17) A magyar csapat legjobb dobói: Böröndy 19, Papp 14, Friskovec 12, Fuehring 11

A soproniak az előző idényben is lekerültek az Euroligából az Európa Kupába, melynek elődöntőjében a későbbi győztes francia Villeneuve d’Ascq állította meg őket.