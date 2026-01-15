Sport
Afrikai Nemzetek Kupája: Marokkó és Szenegál a két döntős
Tizenegyesek után harcolta ki a finálét a házigazda
Szoboszlai klubtársa, az egyiptomi Mo Szalah nem lesz ott a fináléban Marokkó ellen
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
A hazaiak csak egy, míg a nigériaiak két tizenegyest is elhibáztak, így Marokkó 4-2-re nyerte a párbajt, és 22 év után jutott be újra a torna döntőjébe. Eddigi egyetlen ANK-győzelmét 1976-ban érte el.
A házigazda ellenfele Szenegál lesz a vasárnap esti döntőben. Eredmény, elődöntő: Marokkó-Nigéria 0-0 - tizenegyesekkel: 4-2, korábban: Szenegál-Egyiptom 1-0 (0-0).
A további program: a 3. helyért, szombat: Egyiptom-Nigéria, Casablanca 17.00 - döntő, vasárnap: Szenegál-Marokkó, Rabat 20.00