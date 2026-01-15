Afrikai Nemzetek Kupája: Marokkó és Szenegál a két döntős

A rendes játékidőben és a hosszabbításban sem esett gól a Marokkó-Nigéria mérkőzésen a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája rabati elődöntőjében, végül tizenegyesekkel a házigazda jutott a vasárnapi fináléba.

Szoboszlai klubtársa, az egyiptomi Mo Szalah nem lesz ott a fináléban Marokkó ellen

A hazaiak csak egy, míg a nigériaiak két tizenegyest is elhibáztak, így Marokkó 4-2-re nyerte a párbajt, és 22 év után jutott be újra a torna döntőjébe. Eddigi egyetlen ANK-győzelmét 1976-ban érte el.

A házigazda ellenfele Szenegál lesz a vasárnap esti döntőben. Eredmény, elődöntő: Marokkó-Nigéria 0-0 - tizenegyesekkel: 4-2, korábban: Szenegál-Egyiptom 1-0 (0-0).