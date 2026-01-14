Varga visszatérése miatt őrjöngenek a szurkolók

Dibusz Dénes és Radnóti Dániel sérülése miatt a Ferencváros visszarendelte Varga Ádámot a DVSC-től. A Loki szurkolói nehezen viselik egyik legjobbjuk FTC-be távozását, még inkább annak nem megoldott pótlását.

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane még december elején beszélt a Mandinernek arról, hogy Dibusz Dénes korábban összeszedett ujjsérülése még néhány hétig elhúzódhat. Nem sokkal később szárnyra is kaptak a pletykák, hogy a Fradi visszahívhatja kölcsönkapusát, Varga Ádámot a Debrecentől, aki parádés teljesítményével segítette hozzá a Lokit ahhoz, hogy a tabella negyedik helyéről várhassa a tavaszi folytatást - írja a mandiner.hu.

A pletykából aztán pár nappal ezelőtt valóság lett: mivel nem elég, hogy Dibusz még nem épült fel, de a zöld-fehérek harmadik számú kapusát, Radnóti Dánielt meg kell műteni, a Ferencváros vissza is rendelte Vargát Gróf Dávid mellé a keretbe. Annyira azért nem nevezhetjük váratlannak a magyar rekordbajnok döntését, hiszen volt előszele, ráadásul őszi teljesítményével Varga bizonyította: méltó utódja lehet a már 35 éves, egyre több sérüléssel bajlódó Dibusznak.