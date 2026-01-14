2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Stabil csapat, stabil edző a Bundesligában

Szerződést hosszabbítottak Steffen Baumgarttal

MH/ MTI
 2026. január 14. szerda. 14:23
Megosztás

Szerződést hosszabbítottak Steffen Baumgarttal, a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin labdarúgócsapatának vezetőedzőjével.

Stabil csapat, stabil edző a Bundesligában
Szerződést hosszabbítottak Steffen Baumgarttal, az Union Berlin labdarúgócsapatának vezetőedzőjével
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Soeren Stache

A Bundesligában kilencedik helyen álló csapat szerdán számolt be a megállapodásról, azt azonban nem közölte, hogy meddig szól az 54 éves szakember új kontraktusa.

Baumgart 2024. december végén lett az Union vezetőedzője, irányításával pedig az előző idényben sikerült az élvonalban maradnia a berlini alakulatnak, amely jelenleg stabil középcsapatnak számít.

„Az elmúlt hónapok történései azt mutatják, hogy jó úton járunk, miközben minden nap látjuk, mennyire egységesen dolgozik itt mindenki a pályán és azon kívül is. Ezért vagyunk meggyőződve arról, hogy együtt kell folytatnunk ezt az utat” – nyilatkozta a klub honlapján Horst Heldt, az Union ügyvezető igazgatója a szerződéshosszabbításról.

A fővárosi együttes a hétközi, 17. forduló zárómérkőzésén Augsburgban szerepel csütörtök este, aztán vasárnap a VfB Stuttgart vendége lesz a következő körben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink