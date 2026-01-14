Milák Kristóf újra medencében

Visszatért a medencés edzésekhez a kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf – erősítette meg a Nemzeti Sportrádiónak szerdán Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.

A sportvezető úgy fogalmazott, ahogyan azt a 25 éves sportolóval megbeszélték, „kis noszogatásra” beugrott a vízbe és elkezdte a tréningeket.

„Talán egy kicsit erősebbnek tűnt kívülről ez a fajta kommunikáció vele, mint ami eddig megszokott volt. A Budapesti Honvéd azonban ugyanúgy, ahogyan a párizsi olimpia előtt tette, most is kiállt mellette, érte, de talán egy kicsit más eszközökkel” – nyilatkozta Gergely István.

Az ügyvezető elnök azt mondta, vannak szigorú szabályok, amelyek érvényesek egy sportolóra a sportágban betöltött szerepét és a kitűzött céljait figyelembe véve, ennek eredményeként „elég merev keretrendszerek” között tudnak vele együtt dolgozni, vagy akár kommunikálni.

„Itt haragról, fenyegetésekről nincsen szó, de szabályok vannak, amelyeket komolyan kell vennie és be kell tartania annak, aki komolyan veszi a versenysportot” – fogalmazott a sportvezető.

Gergely István hangsúlyozta, a Honvédon „semmi nem múlik”, az egyesület a továbbiakban is minden feltételt igyekszik biztosítani Milák számára, ahogyan eddig is.

„Nekünk az a fontos, hogy azt tudjuk támogatni, amiben ő sikeres szeretne lenni, ez pedig az úszás. Biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogyan eddig is, Kristóf csak érmekben tud gondolkodni” – jelentette ki az ügyvezető elnök.

Gergely István szakmai kérdésekkel nem kívánt foglalkozni, mert – mint mondta – az a szakemberek dolga, ugyanakkor úgy vélekedett, a franciaországi Európa-bajnokságon minden bizonnyal láthatják majd a szurkolók versenyezni Milákot.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, 200 m pillangón világcsúcstartó Milák a tavaly áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett, kihagyta az augusztusi szingapúri világbajnokságot is.