Meglepetés az Ausztráliai tenisztornán

Egy amatőr teniszező, Jordan Smith nyerte a győztesnek járó egymillió ausztrál dolláros (221,5 millió forint) fődíjat az Australian Open keretében megrendezett amatőr-profi tornán, amelyen mindössze egy-egy pont döntött a továbbjutásról.

A „1 Point Slam”, azaz az Egypontos Slam keretében tíz helyi amatőr teniszező és további 14 híresség, illetve volt játékos, valamint 24 profi – élükön a világelső spanyol Carlos Alcarazzal, az olasz Jannik Sinnerrel és a német Alexander Zverevvel – versengett a végső diadalért. A nők és a férfiak egy mezőnyt alkottak.

A kieséses tornán „kő, papír, olló” játékkal döntötték el, hogy az adott labdamenet előtt ki szervál, illetve ki fogad, s a továbbjutásról mindössze egy pont határozott.

A selejtezőket Ausztrália-szerte rendezték, a döntőnek pedig szerdán az ikonikus Rod Laver Aréna adott otthont.

Az ausztrál Jordan Smith, akinek a legjobb helyezése az 1141. volt az ATP rangsorában, eddig mindössze 6388 amerikai dollárt keresett a tenisszel, most viszont megsorozta ezt az összeget. A 29 éves játékos a döntőben a nők között világranglista-117. Joanna Garlanddal került szembe, de korábban – egy labdamenet erejéig – jobbnak bizonyult többek között Sinnernél is. A megnyert összegből a tervei szerint házat vesz majd.