2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Kós Hubert harmadik lett az Év úszója-szavazáson

Popovici lett Európa legjobbja

MH/ MTI
 2026. január 14. szerda. 13:47
Megosztás

Kós Hubert harmadik lett a férfiak versenyében az európai szövetség (European Aquatics) Év úszója-szavazásán.

Kós Hubert harmadik lett az Év úszója-szavazáson
Kós Hubert a nemzetközi élmezőnyben
Fotó: AFP/François-Xavier Marit

A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka – aki hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024 után ismét elnyerte az Év sportolója címet – a szövetség tájékoztatása alapján a szavazatok 16,57 százalékát gyűjtötte be. A szingapúri vb-n a 22 éves versenyző a 200 hát megnyerése mellett bronzérmes volt 200 vegyesen, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el.

Az európai szavazást a 21 esztendős román David Popovici nyerte, a voksok 37,94 százalékával. A második helyen a franciák klasszisa, a 2024-ben győztes, 23 éves Léon Marchand végzett 31,52 százalékkal. Utóbbi úszó Kós csapattársa a Texas Egyetemen.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink