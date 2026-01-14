2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Kiütéses győzelem Málta ellen: hibátlanul jutott tovább a magyar válogatott

A pólósok maximális pontszámmal viszik tovább eredményüket a belgrádi Eb középdöntőjébe

MH/ MTI
 2026. január 14. szerda. 14:01
Megosztás

A magyar válogatott szerdán 21-6-ra legyőzte a máltai csapatot, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Kiütéses győzelem Málta ellen: hibátlanul jutott tovább a magyar válogatott
Belgrád, 2026. január 14. Jansik Szilárd (b) és a máltai Alec Fenech a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-én. Magyarország-Málta 21-6
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Varga Zsolt együttese a középdöntőbe a maximális hat pontot viszi magával, a folytatásban pedig a címvédő és világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a hollandokkal találkozik.

A középdöntős csoportból az első két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink