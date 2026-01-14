Sport
Hamarosan rajtol a Férfi kézilabda Eb
Íme a csoportbeosztás és a program
A csapatok továbbviszik a másik továbbjutó elleni eredményüket, és a középdöntőben újabb négy mérkőzést játszanak az azonos ágon (A-B-C, D-E-F) továbbjutottak ellen. A középdöntős csoportok első és második helyezettjei jutnak az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
A magyar érdekeltségű F csoport mérkőzéseinek a svédországi Kristianstad ad otthont. Pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, jövő kedden pedig Izland lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfele, egyaránt 20.30-tól.
Továbbjutás esetén a magyarok Malmőben a D csoport (Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Montenegró) és az E csoport (Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia) két-két továbbjutójával találkoznak.
A csoportbeosztás:
csoportkör:
A csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Szerbia, Ausztria
B csoport (Herning): Dánia, Portugália, Románia, Észak-Macedónia
C csoport (Fornebu): Norvégia, Franciaország, Csehország, Ukrajna
D csoport (Fornebu): Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Montenegró
E csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia
F csoport (Kristianstad): Magyarország, Izland, Olaszország, Lengyelország
középdöntő:
I. csoport (Herning): A1, A2, B1, B2, C1, C2
II. csoport (Malmö): D1, D2, E1, E2, F1, F2
A program:
csoportkör: január 15., csütörtök:
1. forduló: Spanyolország-Szerbia 18.00
Franciaország-Csehország 18.00
Norvégia-Ukrajna 20.30
Németország-Ausztria 20.30
január 16., péntek:
1. forduló:
Portugália-Románia 18.00
Szlovénia-Montenegró 18.00
Izland-Olaszország 18.00
MAGYARORSZÁG-Lengyelország 20.30
Feröer-szigetek – Svájc 20.30
Dánia – Észak-Macedónia 20.30
január 17., szombat:
1. forduló:
Horvátország-Georgia 18.00
Svédország-Hollandia 20.30
2. forduló:
Spanyolország-Ausztria 18.00
Franciaország-Ukrajna 18.00
Norvégia-Csehország 20.30
Németország-Szerbia 20.30
január 18., vasárnap:
2. forduló:
Portugália – Észak-Macedónia 18.00
Feröer-szigetek – Montenegró 18.00
Lengyelország-Izland 18.00
MAGYARORSZÁG-Olaszország 20.30
Szlovénia-Svájc 20.30
Dánia-Románia 20.30
január 19., hétfő:
2. forduló:
Horvátország-Hollandia 18.00
Svédország-Georgia 20.30
3. (utolsó) forduló:
Ausztria-Szerbia 18.00
Csehország-Ukrajna 18.00
Franciaország-Norvégia 20.30
Németország-Spanyolország 20.30
január 20., kedd:
3. (utolsó) forduló:
Észak-Macedónia – Románia 18.00
Svájc-Montenegró 18.00
Lengyelország-Olaszország 18.00
MAGYARORSZÁG-Izland 20.30
Feröer-szigetek – Szlovénia 20.30
Dánia-Portugália 20.30
január 21., szerda:
3. (utolsó) forduló:
Hollandia-Georgia 18.00
Svédország-Horvátország 20.30
középdöntő:
1. forduló:
január 22., csütörtök: C1-B2, A2-C2, A1-B1
január 23., péntek: F1-E2, D2-F2, D1-E1
2. forduló:
január 24., szombat: C1-B1, A1-C2, A2-B2
január 25., vasárnap: F1-E1, D1-F2, D2-E2
3. forduló:
január 26., hétfő: A1-B2, A2-C1, B1-C2
január 27., kedd: D1-E2, D2-F1, E1-F2
4. (utolsó) forduló:
január 28., szerda: A1-C1, A2-B1, B2-C2, D1-F1, D2-E1, E2-F2
A középdöntőben a mérkőzések 15.30-kor, 18.00-kor és 20.30-kor kezdődnek. döntő hétvége (Herning): január 30., péntek: az 5. helyért 15.00 elődöntők 17.45, 20.30 február 1., vasárnap: a 3. helyért 15.15 döntő 18.00