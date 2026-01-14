Hamarosan rajtol a Férfi kézilabda Eb

A csütörtökön kezdődő és február 1-ig tartó, dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon a csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe.

A csapatok továbbviszik a másik továbbjutó elleni eredményüket, és a középdöntőben újabb négy mérkőzést játszanak az azonos ágon (A-B-C, D-E-F) továbbjutottak ellen. A középdöntős csoportok első és második helyezettjei jutnak az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A magyar érdekeltségű F csoport mérkőzéseinek a svédországi Kristianstad ad otthont. Pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, jövő kedden pedig Izland lesz Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttesének ellenfele, egyaránt 20.30-tól.

Továbbjutás esetén a magyarok Malmőben a D csoport (Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Montenegró) és az E csoport (Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia) két-két továbbjutójával találkoznak.

A csoportbeosztás:

csoportkör:

A csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Szerbia, Ausztria

B csoport (Herning): Dánia, Portugália, Románia, Észak-Macedónia

C csoport (Fornebu): Norvégia, Franciaország, Csehország, Ukrajna

D csoport (Fornebu): Feröer-szigetek, Szlovénia, Svájc, Montenegró

E csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Georgia, Hollandia

F csoport (Kristianstad): Magyarország, Izland, Olaszország, Lengyelország

középdöntő:

I. csoport (Herning): A1, A2, B1, B2, C1, C2

II. csoport (Malmö): D1, D2, E1, E2, F1, F2

A program:

csoportkör: január 15., csütörtök:

1. forduló: Spanyolország-Szerbia 18.00

Franciaország-Csehország 18.00

Norvégia-Ukrajna 20.30

Németország-Ausztria 20.30

január 16., péntek:

1. forduló:

Portugália-Románia 18.00

Szlovénia-Montenegró 18.00

Izland-Olaszország 18.00

MAGYARORSZÁG-Lengyelország 20.30

Feröer-szigetek – Svájc 20.30

Dánia – Észak-Macedónia 20.30

január 17., szombat:

1. forduló:

Horvátország-Georgia 18.00

Svédország-Hollandia 20.30

2. forduló:

Spanyolország-Ausztria 18.00

Franciaország-Ukrajna 18.00

Norvégia-Csehország 20.30

Németország-Szerbia 20.30

január 18., vasárnap:

2. forduló:

Portugália – Észak-Macedónia 18.00

Feröer-szigetek – Montenegró 18.00

Lengyelország-Izland 18.00

MAGYARORSZÁG-Olaszország 20.30

Szlovénia-Svájc 20.30

Dánia-Románia 20.30

január 19., hétfő:

2. forduló:

Horvátország-Hollandia 18.00

Svédország-Georgia 20.30

3. (utolsó) forduló:

Ausztria-Szerbia 18.00

Csehország-Ukrajna 18.00

Franciaország-Norvégia 20.30

Németország-Spanyolország 20.30

január 20., kedd:

3. (utolsó) forduló:

Észak-Macedónia – Románia 18.00

Svájc-Montenegró 18.00

Lengyelország-Olaszország 18.00

MAGYARORSZÁG-Izland 20.30

Feröer-szigetek – Szlovénia 20.30

Dánia-Portugália 20.30

január 21., szerda:

3. (utolsó) forduló:

Hollandia-Georgia 18.00

Svédország-Horvátország 20.30

középdöntő:

1. forduló:

január 22., csütörtök: C1-B2, A2-C2, A1-B1

január 23., péntek: F1-E2, D2-F2, D1-E1

2. forduló:

január 24., szombat: C1-B1, A1-C2, A2-B2

január 25., vasárnap: F1-E1, D1-F2, D2-E2

3. forduló:

január 26., hétfő: A1-B2, A2-C1, B1-C2

január 27., kedd: D1-E2, D2-F1, E1-F2

4. (utolsó) forduló:

január 28., szerda: A1-C1, A2-B1, B2-C2, D1-F1, D2-E1, E2-F2

A középdöntőben a mérkőzések 15.30-kor, 18.00-kor és 20.30-kor kezdődnek. döntő hétvége (Herning): január 30., péntek: az 5. helyért 15.00 elődöntők 17.45, 20.30 február 1., vasárnap: a 3. helyért 15.15 döntő 18.00