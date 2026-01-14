Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben búcsúzott

A világranglistán 55. helyezett magyar játékos kedden a selejtezőből érkezett kazah Alekszandr Sevcsenkóval (104.) csapott össze, akivel 1/3-ra állt a győzelmi mérlege. A negyedik ütközetben az ellenfél 1:2-nél elvette a 33 éves magyar adogatását, aki 3:5-nél még adogatóként hárított négy szettlabdát, de aztán Sevcsenko kiszerválta a játszmát. A folytatás szorosabban alakult, brék nélkül jutottak el a rövidítésig, melyben a 2024-ig orosz színekben indult rivális a harmadik meccslabdáját már értékesítette, így 1 óra 43 perc után ő ünnepelhetett.

Eredmény, férfiak, nyolcaddöntő:

Alekszandr Sevcsenko (kazah)-Fucsovics Márton 6:3, 7:6 (8-6)