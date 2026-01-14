Sport
Férfi vízilabda Eb, jön a középdöntő
A hollandok ellen kezd a magyar csapat
A csoportkör zárófordulójának szerdai játéknapján a címvédő és világbajnok spanyol csapat magabiztosan győzte le a hollandokat, akik így a négyesük harmadik helyén végeztek, és készülhetnek a magyarok elleni összecsapásra. A C csoportban várhatóan a spanyoloké lesz a második hely, mivel a házigazda szerbek a kvartett leggyengébbje, Izrael ellen zárnak és korábban legyőzték a spanyolokat.
A magyar és a holland válogatott az Eb-felkészülés során már találkozott egymással, Rotterdamban a házigazdák a második negyed elején 6-2-re is vezettek, de Varga Zsolt tanítványai egy 5-0-s hajrával végül 12-9-re győztek.
A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.
Férfi Európa-bajnokság (Belgrád):
C csoport:
Spanyolország-Hollandia 14-7 (3-2, 4-2, 5-2, 2-1)
később:
Izrael-Szerbia 20.30
A csoport:
korábban:
Magyarország-Málta 21-6 (4-2, 7-2, 5-2, 5-0)
később:
Franciaország-Montenegró 18.00