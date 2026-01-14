Férfi vízilabda Eb, jön a középdöntő

Manhercz Krisztián (j) és a máltai Nikolai Zammit a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-én

A csoportkör zárófordulójának szerdai játéknapján a címvédő és világbajnok spanyol csapat magabiztosan győzte le a hollandokat, akik így a négyesük harmadik helyén végeztek, és készülhetnek a magyarok elleni összecsapásra. A C csoportban várhatóan a spanyoloké lesz a második hely, mivel a házigazda szerbek a kvartett leggyengébbje, Izrael ellen zárnak és korábban legyőzték a spanyolokat.

A magyar és a holland válogatott az Eb-felkészülés során már találkozott egymással, Rotterdamban a házigazdák a második negyed elején 6-2-re is vezettek, de Varga Zsolt tanítványai egy 5-0-s hajrával végül 12-9-re győztek.

A csoportkör után az A és a C, illetve B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Férfi Európa-bajnokság (Belgrád):

C csoport:

Spanyolország-Hollandia 14-7 (3-2, 4-2, 5-2, 2-1)

később:

Izrael-Szerbia 20.30

A csoport:

korábban:

Magyarország-Málta 21-6 (4-2, 7-2, 5-2, 5-0)

később:

Franciaország-Montenegró 18.00