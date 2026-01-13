Magyar tehetségekkel találkozott a Paralimpiai Bizottság elnöke

A 48 éves brazil sportdiplomata – aki 2017 óta az IPC elnöke, és tavaly a harmadik, egyben utolsó ciklusát kezdte a szervezet élén – a 68. Nemzeti Sport Gála alkalmából látogatott a magyar fővárosba a Magyar Paralimpiai Bizottság meghívására. Hétfőn díjat adott át a Magyar Állami Operaházban rendezett ünnepségen, kedden pedig a hazai parasport bölcsőjének számító Mozgásjavító Általános Iskolába látogatott, ahol sportági bemutatókon vett részt.

„Minden innen indul. Jó néhány paralimpiai bajnok itt kezdte a sportolást, és a most itt tanulók közül is sokan itt találkoznak először valamilyen mozgásformával – nyilatkozott az M4 Sportnak Andrew Parsons. – Egy országnak fontosak a paralimpiai bajnokok, mert a gyerekek felnéznek rájuk, de az is lényeges, hogy a fogyatékkal élő gyerekek megértsék, nekik is joguk van a sportoláshoz. Az itteni körülmények pedig alkalmasak arra, hogy ezt biztosítsák. A sport annyi mindenre megtanítja őket: hogyan kell nyerni és hogyan kell veszíteni, hogyan kell kitartani és csapatban együttműködni. Minden innen indul.”

Az IPC vezetője dicsérte a magyar paralimpiai mozgalmat, szerinte a Magyar Paralimpiai Bizottság egy erős szervezet és nagyon aktív a nemzetközi porondon.

„Az elnöküket, Szabó Lászlót évek óta ismerem, nagyon sok közös projektünk volt. A kormány is nagy erőkkel támogatja a fogyatékkal élők sportját, ez teljesen világos. Ezért is éreztem fontosnak, hogy ellátogassak ide – fogalmazott. – Tegnap a magyar sport sztárjaival lehettem egy színpadon, ma pedig a jövő lehetséges nagy sztárjaival találkozhattam. Fontos látni, hogy ez az intézmény mennyire segíti a gyerekeket, a beilleszkedésüket a társadalomba.”

A keddi eseményen ott volt mások mellett Kiss Péter Pál parakajakos is, aki a hétfői Nemzeti Sport Gálán sorozatban hatodszor nyerte el az év fogyatékos férfi sportolója címet.

„Ez egy hihetetlen szám. Egy sportoló számára egyszer is hatalmas dolog nyerni, nemhogy hatszor. Durva belegondolni, hogy honnan hova tud eljutni az ember. Jó itt lenni abban az iskolában, ahol elkezdtem a sportot – nyilatkozott a kétszeres paralimpiai bajnok sportoló. – Mindig jó érzés ide visszatérni, jó érzéssel gondolok vissza az itt töltött évekre. Itt alakultak ki azok a céljaim, amik a mai napig vezetik az életemet. Kívánom a most itt tanulóknak, hogy hasonlóan jó éveket töltsenek itt és találják meg ők is azt a sportot, amiben ki tudnak teljesedni.”

A Honvéd sportolója felidézte, hogy a tavalyi évét nyugodtság jellemezte, nem volt sérülése, új edzőjével, Gombos Dániellel remekül tudtak együtt dolgozni, s ez újabb világbajnoki címet eredményezett. Mint mondta, idén is mindent bele fog adni, főleg annak fényében, hogy 2026-ban már a paralimpiai kvótaszerzés is fókuszba kerül.