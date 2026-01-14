Sport
Magabiztos dortmundi siker a Bundesligában
Elmaradt a Hamburg-Leverkusen találkozó a hamburgi stadion tetőszerkezetének hibája miatt
A VfB Stuttgart izgalmas, fordulatos meccsen 3-2-re verte hazai pályán az Eintracht Frankfurtot. A házigazda győztes gólját a dán Nikolas Nartey szerezte a 87. percben.
Bundesliga, 17. forduló: VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1), Borussia Dortmund-Werder Bremen 3-0 (1-0), Mainz-Heidenheim 2-1 (1-0), Hamburger SV-Bayer Leverkusen elhalasztva.
Szerdán játsszák: VfL Wolfsburg-St. Pauli 18.30, 1. FC Köln-Bayern München 20.30, Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 20.30, RB Leipzig-Freiburg 20.30, csütörtökön játsszák: Augsburg-Union Berlin 20.30.
A tabella: 1. Bayern München 44 pont, 2. Borussia Dortmund 36, 3. VfB Stuttgart 32, 4. RB Leipzig 29...18. FC Heidenheim 12.