Magabiztos dortmundi siker a Bundesligában

A második helyen álló Borussia Dortmund simán, 3-0-ra legyőzte a vendég Werder Brement kedd este, a német labdarúgó-bajnokság 17., hétközi fordulójában.

Sima 3 gólos győzelmet könyvelt el a Borussia Dortmund a Werder Bremen ellen

A VfB Stuttgart izgalmas, fordulatos meccsen 3-2-re verte hazai pályán az Eintracht Frankfurtot. A házigazda győztes gólját a dán Nikolas Nartey szerezte a 87. percben.

Bundesliga, 17. forduló: VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1), Borussia Dortmund-Werder Bremen 3-0 (1-0), Mainz-Heidenheim 2-1 (1-0), Hamburger SV-Bayer Leverkusen elhalasztva.

Szerdán játsszák: VfL Wolfsburg-St. Pauli 18.30, 1. FC Köln-Bayern München 20.30, Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 20.30, RB Leipzig-Freiburg 20.30, csütörtökön játsszák: Augsburg-Union Berlin 20.30.