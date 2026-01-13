2026. január 14., szerda

Előd

Sport

Január 27-én pótolják Gulácsiék elhalasztott mérkőzését

Rossz időjárási viszonyok miatt halasztották a korábbi meccset

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 16:21
Január 27-én pótolják a múlt szombatról elhalasztott St. Pauli-RB Leipzig és Werder Bremen-Hoffenheim mérkőzéseket a német labdarúgó-bajnokságban.

Január 27-én pótolják Gulácsiék elhalasztott mérkőzését
RB Leipzig
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Hendrik Schmidt

A liga keddi közlése szerint mindkét találkozó 20.30-kor kezdődik majd.

Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapatának találkozóját a kedvezőtlen időjárási körülmények, a lehullott nagy mennyiségű hó miatt nem tudták megrendezni Hamburgban. Az ugyancsak észak-németországi Bréma hasonló okokból volt játékra alkalmatlan.

