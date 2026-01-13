Sport
Január 27-én pótolják Gulácsiék elhalasztott mérkőzését
Rossz időjárási viszonyok miatt halasztották a korábbi meccset
RB Leipzig
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Hendrik Schmidt
A liga keddi közlése szerint mindkét találkozó 20.30-kor kezdődik majd.
Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapatának találkozóját a kedvezőtlen időjárási körülmények, a lehullott nagy mennyiségű hó miatt nem tudták megrendezni Hamburgban. Az ugyancsak észak-németországi Bréma hasonló okokból volt játékra alkalmatlan.