Hobarti tenisztorna: Bondár Anna akár Venus Williamsszel is találkozhat

A világranglistán 75. magyar teniszező a nyitókörben a selejtezőből szerencsés vesztesként táblára jutott Ella Seidellel szállt szembe, aki - karriercsúccsal - három hellyel mögötte áll a WTA-rangsorban. A 20 éves német játékos eddig három mérkőzést vívott Grand Slam-főtáblán. Korábbi két találkozójukból 2024-ben a hamburgi ellenfél nyert Budapesten, majd a szeghalmi születésű teniszező tavaly visszavágott neki Rómában.

Bondár Anna csupán egy gémet veszített a hobarti torna 1. fordulójában

A harmadik összecsapás a vártnál sokkal simábban alakult, mivel Seidel mindössze egy gémet tudott hozni, Bondár pedig végig kézben tartotta a meccset, és 62 perc elteltével már fogadhatta riválisa gratulációját.

Bondár a nyolcaddöntőben a szintén német Tatjana Mariával (42.) vagy a hétszeres Grand Slam-bajnok, 45 éves amerikai Venus Williamsszel találkozik.