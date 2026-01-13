2026. január 14., szerda

Előd

Sport

Hobarti tenisztorna: Bondár Anna akár Venus Williamsszel is találkozhat

Könnyed győzelem a 283 ezer dollár (98 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna első fordulójában

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 11:08
A világranglistán 75. magyar teniszező a nyitókörben a selejtezőből szerencsés vesztesként táblára jutott Ella Seidellel szállt szembe, aki - karriercsúccsal - három hellyel mögötte áll a WTA-rangsorban. A 20 éves német játékos eddig három mérkőzést vívott Grand Slam-főtáblán. Korábbi két találkozójukból 2024-ben a hamburgi ellenfél nyert Budapesten, majd a szeghalmi születésű teniszező tavaly visszavágott neki Rómában.

Hobarti tenisztorna: Bondár Anna akár Venus Williamsszel is találkozhat
Bondár Anna csupán egy gémet veszített a hobarti torna 1. fordulójában
Fotó: AFP/Patrick Hamilton

A harmadik összecsapás a vártnál sokkal simábban alakult, mivel Seidel mindössze egy gémet tudott hozni, Bondár pedig végig kézben tartotta a meccset, és 62 perc elteltével már fogadhatta riválisa gratulációját.

Bondár a nyolcaddöntőben a szintén német Tatjana Mariával (42.) vagy a hétszeres Grand Slam-bajnok, 45 éves amerikai Venus Williamsszel találkozik.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Bondár Anna-Ella Seidel (német) 6:0, 6:1

