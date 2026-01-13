Sport
Hobarti tenisztorna: Bondár Anna akár Venus Williamsszel is találkozhat
Könnyed győzelem a 283 ezer dollár (98 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna első fordulójában
Bondár Anna csupán egy gémet veszített a hobarti torna 1. fordulójában
Fotó: AFP/Patrick Hamilton
A harmadik összecsapás a vártnál sokkal simábban alakult, mivel Seidel mindössze egy gémet tudott hozni, Bondár pedig végig kézben tartotta a meccset, és 62 perc elteltével már fogadhatta riválisa gratulációját.
Bondár a nyolcaddöntőben a szintén német Tatjana Mariával (42.) vagy a hétszeres Grand Slam-bajnok, 45 éves amerikai Venus Williamsszel találkozik.
Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Bondár Anna-Ella Seidel (német) 6:0, 6:1