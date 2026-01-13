2026. január 14., szerda

 2026. január 13. kedd. 20:59
Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott Dusan Mandic, a házigazda szerb válogatott világsztárja a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.

Mandic a magyarok ellen térhet vissza
Dusan Mandic
Fotó: AFP/Andreas Solaro

A Ferencváros háromszoros olimpiai bajnoka hétfő este a címvédő spanyolok ellen megnyert csúcsrangadó harmadik negyedében lekönyökölte az elmúlt évben a világ legjobbjának megválasztott Alvaro Granadost, amiért csapata négyperces hátrányba is került. Mandic a csoportkör zárófordulójában Izrael ellen, illetve a középdöntő első találkozóján nem ugorhat medencébe, viszont vasárnap, a magyarok elleni mérkőzésen már ott lehet a vízben.

Granados a találkozó legvégén cserével végleges kiállítást kapott, neki csak a csoportküzdelmek utolsó meccsét, a hollandok elleni összecsapást kell kihagynia.

