A szezon végéig Michael Carrick irányítja a Manchester Unitedet

A 44 éves szakember - aki 2006 és 2018 között 464 mérkőzésen lépett pályára a Vörös ördögöknél - 2021. november 21. és december 2. között az akkor menesztett José Mourinho helyén három mérkőzésen már irányította az együttest, amellyel akkor veretlen maradt.

Azóta 2022 októbere és tavaly nyár között 136 mérkőzésen ült a másodosztályú Middlesbrough kispadján: a csapatot első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-elődöntőbe vezette.

Carrick mostani elődjét, a portugál Ruben Amorimot múlt hétfőn, a kinevezése után több mint egy évvel menesztették, azóta - átmenetileg - Darren Fletcher volt az együttes vezetőedzője: irányításával az MU előbb döntetlent játszott a bajnokságban, majd a Brighton ellen búcsúzott az FA Kupától.