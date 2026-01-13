2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 330.68 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

A szezon végéig Michael Carrick irányítja a Manchester Unitedet

A manchesteriek 21 forduló után hetedik helyen állnak a Premier League-ben

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 23:41
Megosztás

A 44 éves szakember - aki 2006 és 2018 között 464 mérkőzésen lépett pályára a Vörös ördögöknél - 2021. november 21. és december 2. között az akkor menesztett José Mourinho helyén három mérkőzésen már irányította az együttest, amellyel akkor veretlen maradt.

A szezon végéig Michael Carrick irányítja a Manchester Unitedet
Michael Carrick lett a Manchester United mestere
Fotó: Oli SCARFF / AFP

Azóta 2022 októbere és tavaly nyár között 136 mérkőzésen ült a másodosztályú Middlesbrough kispadján: a csapatot első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-elődöntőbe vezette.

Carrick mostani elődjét, a portugál Ruben Amorimot múlt hétfőn, a kinevezése után több mint egy évvel menesztették, azóta - átmenetileg - Darren Fletcher volt az együttes vezetőedzője: irányításával az MU előbb döntetlent játszott a bajnokságban, majd a Brighton ellen búcsúzott az FA Kupától.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink