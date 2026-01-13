Sport
A szezon végéig Michael Carrick irányítja a Manchester Unitedet
A manchesteriek 21 forduló után hetedik helyen állnak a Premier League-ben
Michael Carrick lett a Manchester United mestere
Fotó: Oli SCARFF / AFP
Azóta 2022 októbere és tavaly nyár között 136 mérkőzésen ült a másodosztályú Middlesbrough kispadján: a csapatot első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-elődöntőbe vezette.
Carrick mostani elődjét, a portugál Ruben Amorimot múlt hétfőn, a kinevezése után több mint egy évvel menesztették, azóta - átmenetileg - Darren Fletcher volt az együttes vezetőedzője: irányításával az MU előbb döntetlent játszott a bajnokságban, majd a Brighton ellen búcsúzott az FA Kupától.