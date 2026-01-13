Sport
A Juventus és a Genoa is simán győzött
Az olasz élvonal hétfői játéknapján történt
Kiütéses, 5-0-ás győzelmet aratott a Juventus
Fotó: NurPhoto via AFP/Matteo Bottanelli
Serie A, 20. forduló: Genoa-Cagliari 3-0 (1-0), Juventus-Cremonese 5-0 (3-0).
Vasárnap játszották: Hellas Verona-Lazio 0-1 (0-0), Internazionale-Napoli (1-1), Fiorentina-AC Milan 1-1 (0-0), Lecce-Parma 1-2 (1-0), szombaton játszották: Como-Bologna 1-1 (0-0), Udinese-Pisa 2-2 (2-1), AS Roma-Sassuolo 2-0 (0-0), Atalanta-Torino FC 2-0 (1-0).
Az állás: 1. Internazionale 43 pont, 2. AC Milan 40, 3. Napoli 39, 4. Juventus 39...13. Cremonese 22...15. Genoa 19, 16. Cagliari 19...20. Pisa 13.