A Juventus és a Genoa is simán győzött

A Juventus fölényes, 5-0-s sikert aratott vendége, a Cremonese felett az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának hétfői zárómérkőzésén. A torinóiak hat találkozó óta veretlenek a Serie A-ban, ezeken a mérkőzéseken ötször nyertek. Mostani győzelmükkel pontszámban utolérték a harmadik helyen álló, címvédő Napolit. A Cremonesének ez volt sorozatban a hatodik nyeretlen összecsapása.