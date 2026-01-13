Schmidt Ádám: A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a magyar sport erejét jelzi, hogy már 2025 legjobb tíz sportolójának a kiválasztása is óriási dilemmát jelent. A sportvezető a hétfő esti Nemzeti Sport Gála előtt az M4 Sport csatornának azt mondta, felemelő érzés sorozatban negyedszer visszatérni a Magyar Állami Operaházban sorra kerülő gálára.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára (b) és Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a 68. Nemzeti Sport Gálán a Magyar Állami Operaházban 2026. január 12-én

"Itt azokat a sportolókat ünnepli a magyar sport világa, akikért dolgozunk, és igyekszünk minden feltételt megadni nekik a világraszóló eredményekhez. A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma, nincsenek irigylésre méltó helyzetben a sportújságírók. Az már külön nyomást jelent az érintetteknek, hogy kiválasszák a legjobb hármat, majd pedig közülük a győztest. Bár olimpiát követő év után vagyunk, olyan eredményeket értek el a sportolóink, amelyekre méltán lehet büszke minden magyar ember" - hangsúlyozta az államtitkár.

Schmidt Ádám kifejtette, komoly magyar sportdiplomáciai siker az is, hogy idén Bajnokok Ligája-döntőt és atlétikai világliga-döntőt rendez Magyarország, emellett egyre több nemzetközi sportszövetség választja székhelyéül Budapestet.

"Ma a versenysport van fókuszban, de mi az államtitkárságon rengeteget teszünk a közösségi sportért, és szeretnénk, ha a most 80 ezer főt számláló Sportoló Nemzet Programunk tovább növekedne. Szeretnénk azt is, ha minél több honfitársunknak válna élete részévé a rendszeres testmozgás" - tette hozzá.