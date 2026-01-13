Sport
Schmidt Ádám: A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma
Idén Bajnokok Ligája-döntőt és atlétikai világliga-döntőt rendez Magyarország
"Itt azokat a sportolókat ünnepli a magyar sport világa, akikért dolgozunk, és igyekszünk minden feltételt megadni nekik a világraszóló eredményekhez. A magyar sport erejét jelzi, hogy már a legjobb tíz kiválasztása is óriási dilemma, nincsenek irigylésre méltó helyzetben a sportújságírók. Az már külön nyomást jelent az érintetteknek, hogy kiválasszák a legjobb hármat, majd pedig közülük a győztest. Bár olimpiát követő év után vagyunk, olyan eredményeket értek el a sportolóink, amelyekre méltán lehet büszke minden magyar ember" - hangsúlyozta az államtitkár.
Schmidt Ádám kifejtette, komoly magyar sportdiplomáciai siker az is, hogy idén Bajnokok Ligája-döntőt és atlétikai világliga-döntőt rendez Magyarország, emellett egyre több nemzetközi sportszövetség választja székhelyéül Budapestet.
"Ma a versenysport van fókuszban, de mi az államtitkárságon rengeteget teszünk a közösségi sportért, és szeretnénk, ha a most 80 ezer főt számláló Sportoló Nemzet Programunk tovább növekedne. Szeretnénk azt is, ha minél több honfitársunknak válna élete részévé a rendszeres testmozgás" - tette hozzá.