Pfaff szerint a Bayern München biztosan döntős lesz a BL-ben

Volt csapatát, a Bayern Münchent mindenképpen a Bajnokok Ligája májusi, Puskás Arénában sorra kerülő döntőjébe várja az egykori klasszis futballkapus, Jean-Marie Pfaff, aki a hétfő esti Nemzeti Sport Gála díszvendégeként érkezett Budapestre.

Az M1 aktuális csatornának adott interjúban a belga sportember úgy fogalmazott, biztosan nagy lesz a felhajtás, s miután a Bayern remekül teljesít a Bundesligában, szerinte bejut a döntőbe, ahol reményei szerint a Paris Saint-Germainnel csap össze.

"Amikor egy magyar labdarúgó Nyugat-Európába igazol, akkor azzal reklámot teremt a hazájának, képviseli az országát, ugyanez volt Détári Lajos helyzete is Frankfurtban. Vagy Puskás Ferenc... Még mindig beszélnek az emberek Puskásról... Fontos, hogy külföldön bizonyítsanak a magyarok, ha ez megadatik nekik, annak csak örülni lehet, mert a fiatalok példaképeivé válhatnak. Külföldön persze be is kell illeszkedni, egy jó csapatnál az egész keret erős. Aki igazán jó játékos, az az intelligenciájával tűnik ki" - nyilatkozott.

A 72 éves ex-kapus elárulta, hogy sok magyar barátja van. Mint mondta, sokat köszönhet Csernai Pálnak, akivel a Bayern Münchennél dolgozott és egy igazán kemény edző volt.

"De jól ismertem, szintén a labdarúgásnak köszönhetően Ladinszky Attilát is. Akit viszont egyik legjobb barátomnak tudhatok, az Fazekas László. Sajnos nem örvend jelenleg jó egészségnek, azt hiszem most Spanyolországban van, nincs jól, amit nagyon sajnálok. De korábban rengeteget beszéltünk, jóban voltunk, nagyon közel laktunk egymáshoz Belgiumban. Fazekast egy igazi úriembernek ismertem meg. Ami pedig Budapestet illeti, nagyon sokat fejlődött, nyitottá vált, megújult számos ikonikus épület, nagyon tetszik a fővárosuk" - fogalmazott Jean-Marie Pfaff.

A futballista 64-szer szerepelt a belga válogatottban, az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon is pályára lépett, utóbbi tornán a legjobb kapusnak választották. Az 1982-es vb-n játszott a magyar válogatott ellen is.

"Nem volt könnyű, döntetlent értünk el a magyarokkal, 1-1 lett a vége. Sajnos azon a mérkőzésen megsérültem, de szintén ott történt az is, hogy megúsztam egy kiállítást. Nagyon taktikus volt mindig a magyar válogatott, mindig nehéz volt ellenük játszani" - idézte fel.

Pfaff a Bayernnel 1987-ben döntőt játszott a Bajnokcsapatok Európa Kupájában, a BL elődjében. Az ellenfél a Porto volt, amelyben az algériai Rábáh Madzser sarokkal lőtt gólt. Az afrikai sportember ugyancsak a budapesti gála díszvendége lesz.

"Én mindig is jól kijöttem Madzserrel. A pályán nincs barátság, de a mérkőzés után annál inkább. Ez van, az egyiknek védenie kell, a másiknak pedig gólt kell szereznie. Szerintem Madzser az évszázad gólját lőtte, ráadásul egy döntőben... Szép gól volt, és igen, barátok vagyunk, mint ahogy számos barátot köszönhetek a labdarúgásnak" - mondta ezzel kapcsolatban a volt hálóőr.

A nyári világbajnokságról Pfaff úgy vélekedik, hogy Belgium ott lesz a legjobb négy között, az egyenes kieséses szakaszban pedig olyan csapatok szerepelnek majd, akik mindig is ott vannak: Németország, Anglia, Belgium, Franciaország, Argentína.

A 67 éves Madzser először az év férfi sportolója-címre jelölt Szoboszlai Dominikról beszélt:

"Aki a Liverpoolban játszik, azt mindenki ismeri, így Szoboszlai Dominikot is. Remek játékos, aki meccseket képes meghatározni vagy éppen eldönteni. Sokra tartom őt. El kell mondjam, jól esik, hogy legendaként fogadtak itt, még ha magam ugyanolyan futballistának is tartom, mint másokat. Igaz, az büszkeséggel tölt el, hogy megnyertem a Bajnokok Ligáját a Portóval, és annak is örülök, hogy az idei Bajnokok Ligája-döntőt Budapest rendezi, remélem, én is itt lehetek majd a helyszínen, egyúttal sok sikert kívánok a rendezéshez Magyarországnak" - mondta, hozzátéve, sajnálja, hogy Magyarország nem jutott ki az idei világbajnokságra, mert az 50-es években hatalmas csapata volt az országnak, a legjobb válogatott volt a világon, Puskás Ferenc pedig a legkiemelkedőbb játékos.

"Kár, hogy egy ilyen hagyományokkal rendelkező válogatott 1986 óta nem jutott ki a világbajnokságra. Azóta 40 év eltelt, ez nagyon sok, pedig a klubok és a tehetséges játékosok adottak. A magyar válogatott megérdemelné, hogy újra világbajnokságon játszhasson" - fejtette ki, majd rátért a híres sarkazós góljára. "Ösztönös mozdulat volt, de érdekes, hogy nem sokkal később egy Belenenses elleni portugál bajnokin megismételtem a mozdulatot, és nagyon hasonló gólt szereztem."

Ami hazája vb-kilátásait illeti, Madzser közölte, a csoportellenfelek közül Argentína emelkedik ki, amely a világ egyik legjobb válogatottja. Az aranyéremre pedig a dél-amerikaiak mellett Franciaországot, Németországot, Brazíliát és Angliát tartja a legesélyesebbnek.

"A budapesti Bajnokok Ligája-döntő résztvevői szerintem a Manchester City, Paris-Saint Germain, Barcelona, Real Madrid négyesből kerülhetnek ki" - tette hozzá.

A Nemzeti Sport Gáláról az M4 Sport közvetítése 19.30 órakor kezdődött meg.