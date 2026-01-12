2026. január 13., kedd

Marozsán javított a teniszezők világranglistáján

A legjobb száz között a férfiaknál két, a nőknél három magyar szerepel

 2026. január 12. hétfő. 10:19
Továbbra is Marozsán Fábián a legelőkelőbb helyen álló magyar játékos a teniszezők világranglistáján, melyen egyet előre lépve az 52.

Marozsán Fábián
Fotó: AFP/Wang Zhao

A legjobb száz között a férfiaknál két, a nőknél három magyar szerepel. Előbbi rangsorban Marozsán mellett Fucsovics Márton van ott, aki egy pozíciót rontva az 55.

A nőknél változatlanul Bondár Anna a legjobb, még úgy is, hogy két helyet visszacsúszott, amivel a 75. A Melbourne-ben ételmérgezéssel kórházba került Udvardy Panna szintén két hellyel került hátrébb és a 89., Gálfi Dalma viszont egyet javítva a 93.

A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.

