Marozsán javított a teniszezők világranglistáján

Továbbra is Marozsán Fábián a legelőkelőbb helyen álló magyar játékos a teniszezők világranglistáján, melyen egyet előre lépve az 52.

A legjobb száz között a férfiaknál két, a nőknél három magyar szerepel. Előbbi rangsorban Marozsán mellett Fucsovics Márton van ott, aki egy pozíciót rontva az 55.

A nőknél változatlanul Bondár Anna a legjobb, még úgy is, hogy két helyet visszacsúszott, amivel a 75. A Melbourne-ben ételmérgezéssel kórházba került Udvardy Panna szintén két hellyel került hátrébb és a 89., Gálfi Dalma viszont egyet javítva a 93.

A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.