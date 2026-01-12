2026. január 13., kedd

 2026. január 12. hétfő. 17:04
A magyar válogatott 13-10-re nyert a montenegrói csapat ellen hétfőn a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság második fordulójában.

Pólósaink kivédekezték a sikert
Varga Zsolt szövetségi kapitány (k) a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Montenegró mérkőzésen a Belgrade Arenában
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Akárcsak szombaton a franciák elleni nyitómérkőzésen, ezúttal is védekezés volt a győzelem kulcsa, mivel a találkozó azon periódusaiban, amikor a támadás akadozott, hátul jól teljesített a gárda.

Varga Zsolt együttese ezzel már biztosan csoportelső, és a maximális hat ponttal folytatja szereplését a középdöntőben, előtte viszont még szerdán Málta ellen zárja a kontinensviadal első szakaszát.

