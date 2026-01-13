FA Kupa: Szoboszlai bombagólt lőtt, majd nagyot hibázott, de a Pool simán továbbjutott

A bajnoki címvédő Liverpool a találkozót végigjátszó Szoboszlai találatával szerezte meg vezetést: a magyar válogatott csapatkapitánya a kilencedik percben, mintegy 25 méterről, középről lőtt nagy gólt a jobb felső sarokba. A 36. percben a holland Jeremie Frimpong duplázta meg az előnyt, de a meccs krónikájához tartozik még, hogy a 40. percben a League One-ban 17. helyen álló vendégek szépítettek. Történt ugyanis, hogy a magyar középpályás a vendégcsapat szépítő gólja előtt a saját tizenhatosán belül követett el egy bakit, ilyet tőle talán még sosem láttunk.

Szoboszlainak a kapitális hibája ellenére kiemelkedően jó meccse volt, az Opta statisztikái szerint ugyanis ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve ő lett az első Premier League-játékos, aki góllal, több mint 100 sikeres passzal (105) és legalább tíz labdaszerzéssel (12) zárt egy mérkőzést.

A hazaiak a találkozó hajrájában a német Florian Wirtz és a francia Hugo Ekitike révén tették biztossá sikerüket.

ANGOL FA-KUPA - 3. FORDULÓ - A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

LIVERPOOL–BARNSLEY (III.) 4–1 (2–1)

Liverpool, Anfield. Vezette: Hallam

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Wirtz, 60.), J. Gomez (I. Konaté, 60.), Van Dijk, A. Robertson – C. Jones, A. Mac Allister (Nyoni, 88.) – Ngumoha (Gravenberch, 74.), Szoboszlai, Gakpo – Chiesa (Ekitiké, 60.). Menedzser: Arne Slot

BARNSLEY: M. Cooper – O'Keeffe, Sheperd, De Gevigney, Ogbeta (O'Connell, 73.) – A. Phillips (P. Kelly, 73.), Bland – Yoganathan (Gent, 88.), Keillor-Dunn (McGoldrick, 81.), T. Watson – Cleary. Menedzser: Conor Hourihane

Gólszerző: Szoboszlai (9.), J. Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.), ill. A. Phillips (40.)

A 32 között a Liverpool a Manchester Unitedet búcsúztató Brightonnal találkozik majd február 13. és 16. között.